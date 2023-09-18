Эксклюзив 18 сентября 2023, 13:42 Белые, подберезовики, маслята. Жителям Подмосковья рассказали, какие грибы можно собирать без опаски Миколог Вишневский: в Подмосковье можно без опаски собирать все трубчатые грибы piqsels

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В Московской области можно без опаски собирать все трубчатые грибы — то есть те, у которых под шляпкой не пластинки, а трубочки и поры. Об этом «360» рассказал миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский.

«Это белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята. Среди них иногда попадаются жгучие на вкус, как черный перец (это масленок перечный) или горькие (ложный белый), но в любом случае они все безопасны», — сообщил он.

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Вишневский отметил, что обычно советуют «знать в лицо» съедобные грибы своего региона, а он советует знать ядовитые: съедобных десятки, а то и сотни видов, а ядовитых обычно не больше 10.

«Если знать этот перечень более-менее, хотя бы по картинке в интернете, вы уже будете как-то подготовлены», — заметил ученый.

По его словам, при сборе грибов нужно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и быть внимательным, поскольку не существует ни одного универсального способа отличить съедобный гриб от ядовитого. Нужно брать только те грибы, которые хорошо знаете, а если экспериментируете с новыми видами, — идти в компании с опытным грибником.

Внезапное межсезонье

Михаил Вишневский добавил, что в плане грибов в Подмосковье сейчас «неожиданное межсезонье», обычно наступавшее в середине августа.

«Очень долго шла грибная волна: началась раньше, чем положено — не в июне, а в конце мая, — и длилась почти до середины августа. Событие практически небывалое. Поэтому большая часть грибниц „отдыхают“ перед второй волной плодоношения. <…> А сейчас где-то что-то вылезает, где-то нет, общей картины как таковой нет», — пояснил миколог.

По его словам, серьезное грибное плодоношение по всей Московской области ожидается с конца сентября или даже с начала октября — в зависимости от погоды. Но и сейчас, пойдя в лес, практически в любом месте можно набрать немного белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, лисичек, местами встречаются осенние опята. Самый большой, на который можно рассчитывать, урожай — у осенних опят.