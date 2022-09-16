Проблем с сердцем никогда не было. Тетя погибшей в московском бассейне школьницы рассказала о происшествии | 360°

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Viber Проблем с сердцем никогда не было. Тетя погибшей в московском бассейне школьницы рассказала о происшествии Тетя погибшей в бассейне Москвы школьницы рассказала об отсутствии у нее проблем с сердцем Pxhere.com

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В бассейне Дворца водного спорта «Фили» в Москве утонула 12-летняя школьница. СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных проблемах с сердцем у ребенка. Тетя погибшей девочки рассказала «360», что никаких проблем со здоровьем у племянницы не было. Буквально за несколько дней до происшествия девочка прошла диспансеризацию, которая никаких отклонений не показала.

«Занималась профессионально баскетболом, диспансеризацию проходила регулярно, проблем с сердцем у нее никогда не было. Просто сейчас пытаются раскрутить эту версию. <…> Журналисты, когда писали статью, сослались на непонятный для нас, родственников, источник: якобы она страдала сердечным заболеванием. Не было проблем с сердцем никогда», — заявила женщина.

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Девочка 6 сентября прошла диспансеризацию в спортдиспансере. В заключении никаких отклонений не отметили. Уже вечером того же дня ребенок был в бассейне на очередной тренировке.

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Собеседница «360» рассказала, что в тот день девочка, как обычно, пришла в бассейн к 10:00. Буквально через минут 10 после захода в воду она почувствовала себя плохо. Ребенок сам доплыл до бортика, где ему помогли выйти из воды. Потом девочка потеряла сознание.

Причину смерти не установили

В заключении о смерти написано, что причина смерти не установлена. Однако, как заметила тетя погибшей, если бы у племянницы действительно были проблемы с сердцем, то при вскрытии это было бы видно.

Все попытки родственников поговорить с тренерами оказались безуспешны: они отказываются давать комментарии, ссылаясь на запрет следователей. Как отметила женщина, родственникам не понятна причина, из-за чего девочке стало плохо. Они считают, что, возможно, ребенку могли неправильно оказать первую помощь на месте, до приезда скорой помощи.

Накануне происшествия тетя разговаривала с племянницей по видеосвязи, и та не жаловалась на здоровье. В свое время девочка занималась синхронным плаваньем, но потом выбрала для себя баскетбол. Собеседница «360» отметила, что племянница была разносторонним ребенком.

О происшествии стало известно в понедельник, 12 сентября. Во время тренировки школьница почувствовала себя плохо. На место приехала скорая, которая отвезла ее в больницу. Спасти ребенка медикам не удалось, отметил RT.

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