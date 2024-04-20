Эксклюзив 20 апреля 2024, 21:55 Бардовский, иноагентский шабаш для ВСУ: это вам не Грушинский фестиваль Писатель Беседин: беглые российские артисты устроят иноагентский шабаш для ВСУ РИА «Новости»

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Беглые российские деятели культуры выступят на фестивале в поддержку Украины в Черногории. К ним присоединятся известные в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины. Происходящее — омерзительный шабаш для ВСУ. Об этом в колонке для «360» порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее — его прямая речь.

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Думаю, что прямо сейчас ВСУ ликуют. А после они возрадуются еще сильнее. Ведь где-то в гаражном кооперативе в Черногории беглые российские исполнители, писатели и иные деятели культуры соберутся, чтобы наклянчить пожертвований на помощь украинским военным. Во всяком случае, так пишут.

И тут важно понять: если эти средства, действительно, будут переданы ВСУ, то это не просто зашквар и мрак, а чудовищный, омерзительный поступок — фактически убийство наших сограждан. Если же средства передадут мирным людям, то это другой момент. Однако тут же возникает вопрос: что мешало всем этим персонам собрать деньги на помощь жителям Мариуполя или Токмака?

Деятели, к слову, в Черногории собираются знатные. Иноагент Дмитрий Быков*, певица Манижа, поэтесса Вера Полозкова. Где-то иноагент Гельман пробежит. Весело ж!

РИА «Новости»

Удивительно, но ведь именно эти персонажи долгое время считались кем-то вроде творческой интеллигенции в России. И гранты, и премии — чего только они не получали. И можно, конечно, в сотый раз вещать, какие Быков и Полозкова неправильные, но кто двигал-то их, а? Может, с кураторов, наконец, спросим?

Любопытно, кстати, что к данной компашке присоединились барды Никитины — Сергей и Татьяна. Им двум под восемьдесят. Вот это рок-н-ролл, друзья! «Роллинги» отдыхают. Причем, Никитины до этого дали соответствующие интервью, где осудили Россию, русский народ и все русское.

Сами они прославились тем, что исполняли песни в советских фильмах. Например, «Собака бывает кусачей». И тут такой поворот! Зигу кинут?

РИА «Новости»

Вообще удивительно, конечно, как быстро сходят со сцены бывшие герои. Вот Алла Борисовна Пугачева на днях отпраздновала 75-летний юбилей. Ох, не будь ее идиотических заявлений или, наоборот, неуместного молчания праздновали бы эту дату знатно. А сейчас что? В новых реалиях? А ничего!

Никто об Алле Борисовне и не вспомнил. Причем, фокус в том, что не вспоминали о Пугачевой так называемые обычные люди. Вот о Летове или Цое есть посты, а о Пугачевых и Галкиных* — тишина…

Они уходят. Те, кого называли героями. Потому что зачастую никакими героями они и не были — всего лишь бессмысленные фигуры, которых надували, точно Шрек и Фиона лягушек. И мы опять задаемся вопросом: так кого нам подсовывали в качестве ролевых моделей столь долго? И что из этого вышло в итоге? Такое ли общество мы хотели получить?

Вот о чем надо говорить. А не о качестве советских песен (талант не отменяет идиотизма), стихов и фильмов. С этим было вполне все неплохо. Более того, до советского (в высшем смысле) уровня почти никто так и не дотянул. Просто иногда барды мнят себя панками, а дилетанты — мыслителями. Что из этого выходит? Мы видим.

И совсем уж прогорклая банальность: ни у кого из этих дам и господ, планирующих шабашить в Черногории, не возникает адекватной мысли, что сбор денег для военных совершенно не вяжется с антивоенной позицией. Впрочем, мы наблюдаем смерть не только бывших как бы героев, но и здравого смысла как такового. И в том наша главная беда.

*признан иноагентом на территории России.