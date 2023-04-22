Общество 22 апреля 2023, 20:31 Банда на лавочке. Почему пенсионеры устраивают скандалы на пустом месте Психолог Трофимова: буйным пенсионерам не хватает любви и внимания Pxhere

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Весенне обострение коснулось пожилых людей. Агрессивное поведение пенсионеров зачастую связано с нехваткой внимания и заботы. Старшему поколению хочется чувствовать себя полезными и нужными социуму, но далеко не все могут удовлетворить эти потребности. Поэтому одни становятся управдомами, а другие устраивают скандалы.

Пожилое буйство

В Воронцовском парке в Москве группа пенсионеров-шахматистов напала на айтишника. Яблоком раздора стала беседка, в которой 32-летний фрилансер разместился, чтобы поработать на свежем воздухе. Пенсионеры заявили, что это их территория. Они попросили удаленщика пересечь в другое место, потому что сами хотели поиграть в шашки, шахматы и домино. Молодой парень попросил выделить ему еще время, так как ему нужна была розетка. Глава «банды пенсионеров» пригрозил айтишнику, что выльет воду на его ноутбук. Фрилансер отодвинул компьютер, но пожилой мужчина не унялся и продолжил наклонять бутылку с жидкостью над ценной вещью. Тогда программист выбил воду из рук главаря. Это спровоцировало драку, на подмогу сбежались другие шахматисты, сообщил Telegram-канал Shot.

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Банда пенсионеров одержала победу: фрилансера выгнали из злополучной беседки. Но тот пошел в полицию и рассказал, что ему порвали дорогу куртку и провод для зарядки, а также поцарапали ноутбук.

Еще один случай с буйным пенсионером произошел в Никольске Пензенской области. Местный 61-летний житель взорвал машину соседа. По данным Shot, мужчина припарковал свою «Газель» рядом с домом пенсионера. Последнему этот факт пришелся не по душе. Между мужчинами завязалась ссора, после которой пенсионер проработал план мести. Он сделал самодельную взрывчатку из банки с краской и пороха, поджег ее и бросил в «Газель».

Вернувшись домой, сосед увидел свое имущество с выбитыми стеклами, пробитыми шинами и испорченными номерами. Он обратился в полицию, где на буйного пенсионера завели дело по статье об умышленной порче имущества. Пожилой дебоши ранее уже был судим — за убийство. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Уважение и компромисс

Важный элемент в общении с пожилыми людьми — уважение, отметил социальный психолог Александр Кичаев. По его мнению, нужно брать пример с модели поведения в восточных странах. В Азии, на Кавказе к старшим относятся очень уважительно, даже если они неправы. Там с ними стараются не спорить и сглаживать конфликт, отметил психолог.

«Нужно понимать, что человек, который на пенсии, чувствует свою невостребованность и ищет, чем бы ему заняться, где он может реализоваться, как он может доказать, что он чего-то в этой жизни еще значит. Поэтому у них часто гиперактивность бытовая. Старушки, которые на лавочках сидят сплетничают, активисты, главные по дому. То есть это способ доказать себе, что они еще что-то в этой жизни значат», — пояснил Кичаев.

Имея в виду эту установку, нужно понимать, что пенсионеры могут быть не совсем адекватны в своих действиях. Но если будет уважение, уточнил психолог, будет легче всем сторонам конфликта.

«Такой легкий компромисс, айкидо — когда не идешь на конфликт, а принимаешь удар, но перенаправляешь его в другую сторону», — добавил он.

Пенсионерам не хватает любви и внимания

Осенне-весеннее обострение случается не только у пожилых людей, заверила психолог Екатерина Трофимова. Из-за особых биоритмов люди часто жалуются на упадок сил и переменчивое настроение как осенью, так и весной. Но у пенсионеров организм особенно сильно ослабевает, предположила эксперт.

Пенсионеры — люди чувствительные, мнительные, они легко поддаются чужому влиянию. И вот эти группировки пенсионеров, которые вдруг стали так активно бороться за свои права <…> в этой группе есть лидер, страдающий от весеннего обострения, и склонные подчиняться этому харизматичному лидеру-манипулятору остальные пенсионеры. Скорее всего он оказывает некое влияние на них. Екатерина Трофимова психолог

Она отметила, что толпой управлять легче, чем одним человеком. Это «эмоциональное заражение» возникает у пожилых людей, которые чувствуют обиду и притеснение. Лозунги за «правое дело» могу поднять даже пенсионера, который не очень хорошо себя чувствует. Другое дело, что этим «правым делом» можно назвать все, что угодно: избиение ни в чем неповинного шахматиста, подчеркнула Трофимова.

«Что делать родственникам? Конечно, нужно понимать, что пожилой человек — это человек, у которого уже меняется характер. И чаще всего не в лучшую сторону. <…> все заостренные шероховатости в нашем характере с годами усугубляются. И это может дойти вплоть до изменения уровня психопатии. И вот здесь очень важно понимать, каком состоянии находится близкий человек. То есть быть с ним в контакте. Понимать, чем он болеет, чем страдает, какие у него особенности. И, конечно, это про внимание и интерес к близкому человеку. Интерес эквивалент любви. То ест сходить ко врачу, проконсультироваться, продиагностировать», — констатировала она.

РИА «Новости»

Психолог заверила, что многие люди страдают от характерных пенсионеров. В этом случае специалист рекомендует отвести пожилого человека на прием к психиатру или психотерапевту, которые медикаментозно помогут справиться с переменчивым настроением. Так и пенсионер поменяет качество жизни, и близким будет легче.

Но единицы следуют этим рекомендациям. А остальные говорят: «А уже все. Ничего не поможет. Да это бесполезно, вот пусть живет как живет». Поэтому эта тема любви и внимания по отношению к своим ставшим беспомощными родителям, которые ведут себя порой как дети. Это ситуация, где действительно нехватка любви и внимания, может быть, диагноза, может быть, одиночество толкает людей на такие неадекватные поступки& Екатерина Трофимова психолог

Пенсионеру необходимо внимание как со стороны близких людей, так и со стороны социума, уточнила она. Если посторонний пожилой человек начал вести себя агрессивно, связываться с ним не стоит.

«Для меня эталоном поведения в данной ситуации было бы еще и извиниться. Сказать: „Извините, что я занял ваше место“. Не вступать в конфронтацию, не вступать в спор и отнестись к ним, как к детям, которые, может быть, неправы, но они инфантильные, маленькие. Им нужно уступить для того, чтобы они поняли, что они неправы. И при таком раскладе скорее они начнут извиняться и не возникнет подобной стычки. <…> Внутри пенсионера кроется огромная сила. И если ему показалось, что что-то угрожает его жизни, то реакция тоже может быть непредсказуемо сильной, ярко выраженной. Поэтому не стоит спорить, лучше уступить», — добавила специалист.

Также психолог напомнила, что есть пенсионеры с более глобальными отклонениями. С ним стоит быть предельно осторожными, заключила она.