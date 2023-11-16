Общество 16 ноября 2023, 19:17 Пираты пивного моря. «Балтика» стала жертвой международной аферы Пивоварня «Балтика» стала жертвой международной аферы Global Look Press

Читать 360tv в

Российскую «Балтику» попытались лишить ее собственных брендов — и ее же топ-менеджеры. Правоохранительные органы вскрыли аферу на сотни миллионов рублей, и, вероятно, теперь компании придется отстаивать свои права в международном суде.

Арест бывших топ-менеджеров «Балтики»

Суд арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова (он ушел с поста летом этого года) и действующего вице-президента Антона Рогачевского, обвинив их в мошенничестве — четвертая часть статьи 159 Уголовного кодекса. Еще один фигурант — вероятно, юрист Елена Кузьмина — успел выехать в Европу.

Реклама

В квартирах обоих обвиняемых прошли обыски. По данным «Фонтанки», силовики также приехали на пивоваренный завод. Еще 14 ноября там начали изымать документы, провели беседы с менеджерами и другими сотрудниками. Пресс-служба компании отказалась от комментариев.

Датские «друзья» России

Главным держателем акций «Балтики» была Carlsberg Group. Датчане владели 85% акций российского пивоваренного концерна. Однако в марте 2022 года компания заявила о приостановке инвестиций и экспорта в Россию и уходе с местного рынка.

Исход Carlsberg был до того неторопливым, что летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества. Это стало ответом на политику запугивания менеджментом компании своих сотрудников — граждан России, писал «Коммерсант».

В ответ Carlsberg Group отозвала лицензии на все свои бренды. Правда, тут вышла незадача: 19 октября арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

Наконец, 31 октября этого года генеральный директор Carlsberg сообщил, что они «разорвали все связи с российским бизнесом». Однако на прощание попытались провернуть аферу, в которой, по версии следствия, и были замешены управленцы пивоваренной компании.

Global Look Press

Афера с международным резонансом

По данным СК, бывший президент и вице-президент в период, когда шли переговоры о продаже российского бизнеса датской пивоваренной корпорации Carlsberg Grouр, приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 601 000 рублей. Предположительно, это лишило «Балтику» возможности поставлять товары в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. То есть нанесен ущерб Росимуществу и самой России.

Хотя сделка была дорогой, деньги так и не поступили. Похоже, этот план начал работать еще до указа президента России. Зарубежные компании последовательно получали право на аренду российских брендов «Балтики» с 2023 по 2042 год, уточнила «Фонтанка».

РИА «Новости»

Мало того: уже после передачи «Балтики» под крыло Росимущества кто-то шустрый оформил задним числом аренду Žatecký Gus — последней свободной марки. Таким образом минимальный ущерб, который нанесли компании, оценивается в 100 миллионов рублей. Но эксперты уверены: речь пойдет о гораздо больших суммах.

Вероятно, на горизонте маячит большой и долгий международный судебный процесс с Carlsberg Group. Однако в сегодняшней международной обстановке его перспективы более чем туманны.