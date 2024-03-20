Общество 20 марта 2024, 15:08 Автокурьер рассказал об особенностях профессии и доходах в Москве Телеканал «360»

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Автокурьер и блогер Андрей Фельде пришел в профессию из предпринимательства. Каждый день он выезжает из Пушкино в Москву, так как курьеров в столице не хватает, а число заказов только растет. Андрей рассказал «360», что его привлекло в доставке, и раскрыл, сколько можно зарабатывать в этой сфере.

«Раньше я занимался тем, что проектировал железные дороги — где-то на протяжении восьми лет. Потом понял, что хочу расти, и открыл свой бизнес. Бизнес не пошел, плюс ковид. В итоге я обанкротился, так и оказался в доставке. С первого же дня начал снимать и вести свой блог», — поделился Фельде.

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В блоге житель Пушкино рассказывает о работе автокурьера своими словами и без прикрас. По словам Андрея, поначалу он снимал видео скорее для проработки психологических зажимов. Но оказалось, что зрителям нравится такой контент.

В сфере доставки мужчину изначально привлек график. Курьеры сами могут выбирать, сколько времени провести на линии и сколько заказов доставить. Поэтому многие приходят сюда за подработкой: можно совмещать с учебой или основной работой.

«Свободный график — это, наверное, самый главный плюс: захотел — поработал, не захотел — не поработал. Работать можно днем и даже ночью», — отметил Андрей.

Телеканал «360»

Еще один плюс профессии — доход. Он зависит от количества часов на линии и числа выполненных заказов.

Согласно исследованию, курьеры занимают второе место в топе самых высокооплачиваемых рабочих специальностей. Минувшей зимой их медианный заработок вырос на треть и достиг 112 тысяч рублей. Повышение доходов объясняется дефицитом кадров: спрос на услуги доставки постоянно растет, а курьеров на рынке не хватает.

Самые высокие заработки у курьеров в Москве — аналитики выяснили, что в столице в этой профессии можно получать до 200 тысяч рублей в месяц. А в высокий сезон сумма может увеличиться в разы.

«Большая сезонность обычно достигается в декабре, когда люди бегут покупать подарки и отправлять посылки родным и близким. В это время доходы достигают максимального значения — например, в декабре в Москве доход некоторых курьеров достигал 400 тысяч рублей», — сообщил операционный директор службы доставки Артем Потапов.

Телеканал «360»

Стать курьером очень просто, сделать это можно в любой момент. Если у человека есть водительские права, он может работать как на своем автомобиле, так и на арендованной машине.

В профессии есть и перспективы роста. Например, Андрей снова стал предпринимателем — работая автокурьером, он накопил на свой логистический парк. Сейчас в нем на постоянной основе работают около 150 активных водителей — мужчин и женщин, которым бизнесмен помогает адаптироваться и увеличить свой доход.

Телеканал «360»

«Привлек уже более тысячи курьеров, и эта цифра растет. В планах разрастаться все больше и больше», — сказал Фельде.

Сейчас курьерами работают люди с разным образованием. Исследование показало, что 40% российских курьеров имеют высшее и неоконченное высшее образование.

В сферу доставки идут сотрудники с разными историями, интересами и хобби. Но всех их объединяет самодостаточность, активная жизненная позиция и готовность пробовать что-то новое.