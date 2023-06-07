Общество 07 июня 2023, 00:32 Аудитории превратятся в казармы? Студентам СпБГУ пригрозили отчислением за глумление над погибшим в зоне СВО Депутат Вассерман: антироссийские идеи в голову студентов СПбГУ вложил доцент Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Группе студентов исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) грозит отчисление. Все они иронизировали над смертью второкурсника, который добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. Всех учащихся также связывала общая компания с уволенным из вуза доцентом Михаилом Белоусовым, которого считают автором кощунственной акции. Окончательное решение по студентам еще не приняли, но есть большая вероятность, что во время осеннего призыва им придется сменить аудитории вуза на казармы, а дальше отправиться в зону СВО, где времени для иронии не останется.

Смертельная постирония

Второкурсник СПбГУ Федор Смолов погиб в возрасте 21 года в зоне проведения специальной военной операции в апреле 2023 года. После получения повестки он ушел в академический отпуск и принял решение отправиться на передовую. На первом этаже вуза организовали уголок памяти героя, куда студенты возлагали цветы.

Спустя несколько дней ученый совет исторического факультета предложил установить мемориальную доску в память о погибшем студенте. Ректор СпБГУ Николай Кропачев поручил своему первому заместителю заняться этим вопросом. Также в университете провели вечер памяти в честь студента Смолова. Но такое повышенное внимание к погибшему понравилось не всем.

СПбГУ

В конце мая в Telegram-каналах появилась информация, что в день памятных мероприятий по погибшему парню доцент Михаил Белоусов и студенты, которые выбрали его своим научным руководителем или входили в круг его общения, поменяли в социальных сетях аватарки на портреты известных антифашистов.

Также появились скриншоты с высказываниями, предположительно принадлежащими Белоусову. В них он заявил о своем неприятии «рашизма» и готовности вести диалог о специальной военной операции только в рамках постиронии или откровенного стеба. Также он подчеркнул, что удалил из друзей в социальных сетях девушку, скорбящую по погибшему второкурснику Смолову.

Сам доцент свое авторство приведенных цитат отрицал. По его словам, без его ведома в Telegram появился аккаунт с его личными данными и фотографией. С этой страницы неизвестный опубликовал сообщение, опорочившее его честь и достоинство.

Unsplash

Несмотря на это заявление, Белоусова уже ловили на дискредитирующих российскую армию высказываниях, за которые он чуть не стал фигурантом административного дела. Речь идет о его выступлении на лекции в октябре 2022 года. Но доцент тогда ушел от ответственности, потому что Василеостровский суд Петербурга прекратил производство в связи с истечением сроков давности.

Скриншоты с цитатами, якобы принадлежащими Белоусову, разошлись по Telegram-каналам и даже дошли до руководства вуза. Проректор по безопасности Дмитрий Грязнов объявил, что в СПбГу началась внутренняя проверка, а сам он обратился в полицию с просьбой выяснить, кто в действительности стоит за авторством цитат, чтобы принять необходимые меры.

В результате Белоусов предстал перед комиссией вуза по этике, где ему предъявили обвинения, что вместо проявления нормальных человеческих чувств он посчитал уместной иронию над погибшим студентом, чем опорочил его память. В протоколе заседания указали, что убедительных возражений доцент выразить не смог.

Спустя несколько дней руководство вуза уволило Белоусова с формулировкой, что он распространял материалы о дискредитации Вооруженных сил России, нарушил нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы.

РИА «Новости»

Между тем в Telegram-каналах появились личные данные студентов, которые входили в ближний круг Белоусова. Спустя четыре дня комиссия по этике рассматривала дела 11 учащихся из этой группы. По каждому из них, кроме одного, приняли решение, что проявлять иронию над погибшим несовместимо со статусом студента. Одному из учащихся, чьи личные данные также утекли в Сеть, удалось доказать свою позицию об уважении к России и подвигам и заслугам соотечественников.

Влияние преподавателя

Иронизировать можно только над собственной смертью, чтобы пройти через осознание ее неизбежности. А куражиться над гибелью другого человека — это признак глупости. Об этом «360» заявил депутат госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

«Любой из нас проходит через осознание неизбежности своей смерти и оказывается вынужден выработать какой-то способ психологического противостояния. Очень может быть, что какие-то люди, еще глупее меня, могут сдуру иронизировать над чужой смертью», — заявил он.

Вассерман отметил, что студенческие шутки всегда были глупыми и незрелыми, хотя в этом возрасте уже необходимо повзрослеть. В этой связи, он добавил, больше вопросов у него к уволенному доценту, который в силу возраста должен понимать последствия своих поступков.