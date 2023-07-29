Общество 29 июля 2023, 17:51 Асоциальные гарантии. В Иркутской области уволили 20 человек, чтобы принять мигрантов Экс-рабочий АО «Труд» Шамалев: компания уволила сотрудников ради приема мигрантов

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Руководство компании АО «Труд» из Иркутской области заставило уволиться 20 человек, чтобы принять на работу вместо них мигрантов из Узбекистана, заявил бывший сотрудник Артем Шамалев. Он рассказал «360», что в отделе кадров уволенным «разрешили» жаловаться в любые инстанции, но намекнули, что в случае смогут «решить» проблему. Скандал вышел в публичное пространство, и ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В чем суть конфликта и что будут делать с ущемленными трудовыми правами — в материале «360».

Отправили в сомнительную командировку

Артем Шамалев рассказал, что трудился в АО «Труд» вахтовым методом — рабочие укладывали асфальт, а проживали в небольшом поселке вдалеке от дома. До определенного времени все было нормально. Все изменилось, когда их вызвали в отдел кадров.

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«Нас отправили в командировку, четырех ребят без определенных допусков, без определенных навыков и разрешений. Цель командировки была размытой, в командировочном листе [было написано] „на выполнение производственного задания“. Какого именно — мы не знали. Поехать — поехали, по Трудовому Кодексу не имеем права отказаться. Приехали. Собрали <…> дробильно-сортировочный комплекс», — рассказал мужчина.

По его словам, после возвращения из командировки работников поставили перед ультиматумом.

«Нас поставили перед фактом: ребята, либо [работаете] за 28 [тысяч рублей в месяц], либо пишем заявления [об увольнении] по собственному [желанию]», — уточнил собеседник «360».

Нашли замену подешевле

Он добавил, что нарушения случались и до этого.

«Заставляли писать БС (это отпуск без содержания). Каждый год сезон начинался с февраля, а нас любезно просили написать [заявление на] отпуск без содержания до момента, пока нас не вызовут. А [этот момент] может затянуться и на три-четыре месяца», — отметил Шамалев.

По его словам, некоторые сотрудники находились в вынужденном простое без содержания больше полугода — кого-то до сих пор не вызвали на работу. Однако теперь с группой из 20 человек решили окончательно разорвать трудовые отношения.

«Нас заставили уволиться, предложили работать за 28 тысяч вместо 70 тысяч. Кадровый сотрудник нам настоятельно рекомендовал уволиться, потому что они набрали новых сотрудников вместо нас — набрали приезжих. Сказали, что на нас разнарядки нет, работы для нас нет», — объяснил мужчина.

РИА «Новости»

Он попытался узнать, почему их не оказалось в разнарядке, тогда как они числились в штате. Специалисты ответили ему, что он ничего не понимает в законодательстве, поэтому беседу с ним вести не будут.

«На мои вопросы — на основании чего вообще это дело происходит, где какие-то разрешения и почему нет приказа на снижение заработной платы сотрудник отдела кадров сказала, что я некомпетентен задавать эти вопросы. Соответственно, эти моменты со мной решаться не будут. Жаловаться я могу, куда хочу — я уже не первый, кто ходит в Трудовую инспекцию. Она сказала, что у них там все „нормально“, и они все это дело урегулируют», — высказался рабочий.

Сокращать его компания отказалась, поэтому мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он добавил, что представители АО «Труд» не связывались с ним. По словам Шамалева, другие уволенные сотрудники не видят смысла в отстаивании своих прав — люди убеждены, что руководству предприятия в любом случае удастся замять ситуацию при помощи знакомств с влиятельными чиновниками.

Однако сам Шамалев решил бороться за справедливость. И на ситуацию обратили внимание надзорные органы.

Реакция властей

Обращение об увольнении россиян из иркутской строительной компании АО «Труд» (Усольский филиал) в пользу мигрантов получил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В своем Telegram-канале он написал, что направит запросы в компетентные органы.

«Строительные олигархи являются одними из основных лоббистов завоза в нашу страну „незаменимых специалистов“ из Средней Азии. Тем самым они убивают отечественный рынок труда, нарушают права и интересы коренного населения страны и создают угрозу национальной безопасности», — кратко высказался о ситуации глава НАК.

Он отметил, что ему очень интересно, как руководство АО «Труд» обосновало перед местными властями необходимость привлечения мигрантов при реальном наличии местных работников. Отдельным вопросом он назвал получение компанией региональной квоты.

«Постараемся все выяснить», — подчеркнул Кирилл Кабанов.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили о начале проверки. В ведомстве отметили, что в результате действий руководства предприятия 20 сотрудников были вынуждены написать заявления на неоплачиваемый отпуск, а после выхода из него с ними расторгли трудовые договоры.

РИА «Новости»

«На место уволенных сотрудников были наняты мигранты из Республики Узбекистан. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований трудового и иного законодательства», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что СК также организовал проверку — в рамках уголовной статьи о злоупотреблении полномочиями. Ход и результаты работы взяли на контроль в прокуратуре.

На сайте АО «Труд» опубликовали список вакансий. Компания ищет для работы на территории Иркутской области машиниста экскаватора, механика дорожно-строительной техники, битумщика, токаря, дробильщика и водителя самосвала. Соискателям пообещали «официальное трудоустройство, полный социальный пакет, белую зарплату» дважды в месяц и без задержек, а также спецодежду и проживание в благоустроенном общежитии с площадками для занятий спортом. Официальной информации и позиции руководства по ситуации с увольнениями на сайте предприятия нет.

В середине июля трудовых мигрантов попросили уехать домой. Плакаты с такими призывами развесили на остановках в Новосибирске.