Эксклюзив 21 ноября 2023, 11:23 Артиллеристы казачьей бригады «Терек» рассказали о подготовке к зиме и своем быте Артиллеристы бригады «Терек» показали, как устроен их быт и походный храм

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Меньше чем через месяц зима полностью войдет в свои права, для работы в сложных погодных условиях нужно использовать новые средства. Артиллеристы казачьей бригады «Терек» в Донбассе решили приспособить для этого мотосани. С их помощью можно и подвозить боекомплект, и эвакуировать раненых, рассказали бойцы в беседе с «360».

Сани оснащены моногусеницей и прицепом, на котором можно транспортировать все что угодно. А управлять ими можно не только в положении сидя, но и полулежа.

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Есть у казацкой бригады и свое маленькое хозяйство — у бойцов живут кролики. Животные уже не боятся канонады, а личному составу уход за ними дает хотя бы небольшую эмоциональную разрядку. Есть в бригаде еще один питомец — щенок Анзор. Вместе с бойцами он живет уже полгода.

Обустроили в бригаде и походный храм святого Георгия Победоносца. Его внутреннее убранство продемонстрировал настоятель отец Алексий с позывным Спецназ.

Отдельное внимание священнослужитель обратил на уникальную икону «Коронование Пресвятой Богородицы». Артиллеристы бригады привезли ее из-под Артемовска.

«При осмотре позиций была обретена эта икона. Многие бойцы расстроились, потому что, к сожалению, икона реставрации не подлежит, я разговаривал со многими специалистами, но даже в таком состоянии для бойцов бригады она очень важна. Как я говорю бойцам, к кому мы должны прибегать? Только к матушке нашей божьей», — добавил отец Алексий.