Общество 05 декабря 2023, 03:08 Аномальные морозы придут в Москву и Подмосковье. Как пережить рекордные холода Спасатель Штыб: обморожение очень коварно, потому что человек его не чувствует Freepik

Читать 360tv в

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждут аномальные морозы. Температура воздуха на улице будет на 10 градусов ниже нормы. Холода продержатся в столичном регионе до 9 декабря. В эти дни спасатели призывают быть очень внимательными к себе и окружающим, чтобы не получить обморожение. В разговоре с «360» они предупредили о коварстве морозной погоды и рассказали о способах защиты от нее.

Рекордный мороз после аномальных снегопадов

Аномальные снегопады в Москве и Подмосковье, наконец, закончатся, но на смену им придут рекордные морозы. Об этом синоптик Александр Ильин рассказал «360».

Реклама

По словам метеоролога, снежный циклон уходит из Центральной России за Урал, дальше он будет засыпать осадками юг Сибири. В московский регион ему на смену придет холодный арктический воздух, а с ним и нетипичные для этого периода морозы.

Уже во вторник, 5 декабря, температура в Москве опустится до -13… -15 градусов мороза, а по области — до -18 градусов. К концу недели в столице температура достигнет -16… -18 градусов, а в Подмосковье — -17… -22.

Самым холодным местом в Подмосковье в эти дни станет поселок Черусти. Там в пятницу и субботу ожидаются морозы до -22… -27 градусов. В среднем отклонение от климатической нормы составит около 13 градусов.

Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда

Сохранить здоровье и не получить обморожение в морозы поможет правильная одежда. Она должна соответствовать погоде. Спасатели советуют надевать теплые куртки и пуховики, шапки, использовать варежки вместо перчаток. Чтобы лучше сохранять тепло, одежда должна быть многослойной. И обязательно — свободной, а не облегающей.

Следует не допускать сжатия каких-то частей тела. То есть, очень плотно сидящая одежда на тех же ногах недопустима, потому что, если нарушится кровообращение, больше шансов, что-то подморозить или отморозить. Максим Штыб спасатель, инструктор-методист

Эксперт добавил, что очень важно утеплять голову, так как через нее идет большой процент теплоотдачи. А также важно беречь выступающие части тела: нос, уши, пальцы рук и ног. Они всегда первые в очереди на обморожение.

Коварство низких температур

Обморожение очень коварно, предупредил Штыб. Дело в том, что мы не чувствуем его, пока не начали отогреваться. Поэтому на улице надо внимательно следить за собой и окружающими.

«Когда мы выходим на мороз, мы с вами розовенькие. Следите друг за другом, чтобы оставались розовенькими. Если розовенькая часть тела побелела — это путь к обморожению», — объяснил спасатель.

Freepik

Обмороженная часть тела теряет чувствительность. В этом случае надо срочно переместиться в тепло и постепенно отогреваться. При этом запрещено механическое воздействие — не надо растирать пострадавшую кожу, можете еще больше ее повредить. Высокие температуры в этом случае тоже опасны — можно поверх обморожения получить ожог.

Если вы пришли домой, можно использовать теплую воду. Единственная тонкость — воду из-под крана надо сначала потрогать здоровой рукой, чтобы убедиться, что она теплая, а не горячая. Отогревать обморожение высокими температурами запрещено. Максим Штыб спасатель, инструктор-методист

Особенную опасность мороз представляет для людей, которые оказались на улице в беспомощном состоянии. Бездомные, пьяные, или просто те, кому по каким-то причинам стало плохо. Спасатели попросили москвичей и жителей Подмосковья в эти дни быть внимательнее к окружающим.

«Конечно же, людям, которым стало плохо, надо помогать дойти до какого-нибудь теплого укрытия. Это может быть подъезд, или станция метро, вокзал. Ну, по крайней мере, чтобы они были на улице», — объяснил председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев.

Автомобилистам тоже нужно быть особенно внимательными при морозах. Как отметили в МЧС, важно иметь в машине буксировочный трос, а также инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломок. Лучше всего возить с собой теплые вещи и запас топлива, а телефон всегда держать заряженным.