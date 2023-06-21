Общество 21 июня 2023, 18:11 Аналитики перечислили регионы России, в которых покупают больше ЗОЖ-продуктов Москва, Петербург и Подмосковье вошли в топ регионов, где покупают больше ЗОЖ-продуктов Пресс-служба «Пятерочки»

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Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и другие субъекты РФ оказались в списке регионов, жители которых чаще других покупают ЗОЖ-продукты. Рейтинг составили аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

Россияне стали чаще обращать внимание на здоровье, заниматься спортом и отдавать предпочтение правильному питанию. Исследование «Ромир» показало, что 79% жителей России положительно относятся к здоровой еде. Среди участников опроса 68% в той или иной степени соблюдают принципы правильного питания.

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Специалисты сервиса «Пятерочка Доставка» проанализировали расходы россиян на ЗОЖ-продукты с доставкой в период с 1 января по 25 мая 2023 года. В список здоровой еды включили растительное молоко, цикорий, протеиновые батончики, полезные сладости, гречку, рис, фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, куриную грудку и грудку индейки.

В топ регионов, где полезная пища чаще пользовалась спросом, вместе с Москвой, Петербургом и Подмосковьем вошли Свердловская, Воронежская, Ростовская и Нижегородская области, а также Татарстан. Несмотря на стереотипы о восточной кухне, республика стала лидером по спросу на ЗОЖ-продукты среди нестоличных регионов. За указанный период жители Татарстана купили более 140 тонн здоровой еды.

В Свердловской области заказали с доставкой примерно в два раза меньше полезной пищи — 70 тонн. Дальше идут Воронежская (65 тонн), Ростовская (55 тонн) и Нижегородская (52 тонны) области.

В среднем жители Татарстана тратили на ЗОЖ-продукты чуть больше 4 миллионов рублей в неделю. В Свердловской и Воронежской областях — от 2 до 2,5 миллиона рублей, а в Ростовской и Нижегородской — около 1,6–1,7 миллиона.

Москва, Подмосковье и Петербург составили тройку лидеров по общему потреблению здоровой еды. В столице пользователи сервиса «Пятерочка Доставка» заказали свыше 720 тонн полезной пищи. Жители Подмосковья купили около 490 тонн таких продуктов, а петербуржцы — 340 тонн.

Средние совокупные еженедельные расходы москвичей на правильное питание составили 25 миллионов рублей. В Московской области ЗОЖ-продуктов заказывали в среднем на 16 миллионов рублей в неделю, а в Северной столице — на 10 миллионов.

Полезная еда — это привычные крупы, фрукты и овощи, отметил руководитель маркетинга сервиса «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин. По его словам, здоровые продукты и напитки стали все чаще пользоваться спросом у покупателей.

Вопреки стереотипам, ПП-меню — это не роскошь, доступная ограниченному числу людей. Питаться правильно сегодня может позволить себе абсолютно каждый Денис Нуждин руководитель маркетинга сервиса «Пятерочка Доставка»

Какие здоровые продукты покупали чаще всего?

В масштабах всей страны наибольшей популярностью пользовались бананы — их купили почти 170 тонн. Также в топ-3 вошли белокочанная капуста (130 тонн) и огурцы (почти 85 тонн).

Из бакалеи покупатели предпочитали рис разных видов и гречку, причем к рису интерес проявляли на 13% чаще. Приверженцы здорового образа жизни не отказывались от сладкого. В рейтинг самых популярных лакомств вошли «Шоколадный брауни» (его купили 300 килограммов), батончики-мюсли со вкусом клубники (124 килограмма) и батончики «Тирамису» (123 килограмма).

Из фруктов за бананами идут апельсины (около 60 тонн) и яблоки (свыше 50 тонн). По итогам мая среди ягод клиенты сервиса «Пятерочка Доставка» чаще всего покупали клубнику (почти 4,5 тонны) и голубику (2,7 тонны).

Россияне включают в ПП-меню кисломолочные продукты. В этой категории лидером по спросу стал кефир (150 тонн). За ним следуют сметана (более 100 тонн), творог (около 70 тонн) и ряженка (более 40 тонн). Национальных молочных продуктов, таких как тан, айран и каймак, приобрели 12 тонн.

Сторонники здорового питания также покупают полезные напитки. Самым популярным в этой категории оказался классический овсяный напиток 3,2%, который продается в упаковке объемом один литр. Среднемесячный объем его заказов составил 14 тысяч штук. Затем идут цикорий растворимый в 85-граммовой упаковке (более 5 тысяч штук в месяц), шоколадный овсяный напиток 3,2% в литровой упаковке (около 5 тысяч штук в месяц), классический овсяный напиток 1,5 в литровой упаковке (более 4,3 тысячи штук в месяц) и цикорий черничный растворимый в 85-граммовой упаковке (свыше 4 тысяч штук в месяц).