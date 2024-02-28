Общество 28 февраля 2024, 11:39 Аналитика Yota: россияне «распробовали» электронные книги Freepik

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Россияне стали активнее пользоваться электронными библиотеками — трафик приложений для онлайн-чтения вырос на 50% за 2023 год. Такой вывод сделали аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам прошлого года самой популярной электронной библиотекой стал «Литрес». Пользователи этого сервиса суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом показатель вырос на треть.

Вторую строчку занял Bookmate, популярность площадки подскочила после того, как в декабре 2022 года ее включили в подписку «Яндекс Плюс». В прошлом сервис не попадал даже в топ-5 сегмента.

На третьем месте оказалось приложение MyBook, в котором потребление трафика выросло на 10% за год. При этом по числу активных пользователей сервис стал вторым, обогнав Bookmate и уступив лишь «Литрес».

В целом трафик всех сервисов для онлайн-чтения вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей практически не изменилось (+1%). Storytel, занимавший в стране третье место по объему аудитории, выбыл из рейтинга. Однако после ухода шведской компании с российского рынка пользователи площадки перераспределились между отечественными электронными библиотеками.

Пресс-служба Yota

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) — абонент 26-35 лет. Россияне возрастной группы 36-45 лет тоже активно пользуются онлайн-библиотеками — они составляют 29% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать электронные книги стало старшее поколение: абоненты 56+ в 2023 году тратили на такие сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. Также в полтора раза, на 48%, повысился интерес к онлайн-чтению у зумеров — пользователей в возрасте от 14 до 20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории электронных библиотек. При этом мужская аудитория активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах, например «Патефон» и Storytel. Женщины тратят больше трафика в MyBook и «Литрес».

Чаще других читают книги онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге — на жителей этих городов-миллионников приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного абонента.