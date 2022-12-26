Эксклюзив 26 декабря 2022, 09:00 «Аллея ангелов уходит в небо». Спасенные дети из Донбасса записали песню о погибших сверстниках Команда «360» сняла клип «Аллея ангелов» с участием детей из Донбасса

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Спасенные дети из Донбасса исполнили песню «Аллея ангелов». Юных артистов вывезли в Подмосковье по одной причине: жить и расти в условиях постоянных бомбежек и стрельбы невозможно. Память о взрывах, разрушенных зданиях и погибших сверстниках останется с детьми Донбасса навсегда. Разработкой идеи и съемками клипа занимался телеканал «360».

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«Аллея ангелов» — мемориал в Донецке с именами 149 детей, погибших во время бомбежек. Его открыли в 2015 году. Сколько еще мальчиков и девочек в Донбассе убили разорвавшиеся снаряды — неизвестно.

«Это про ангелов»

На съемочной площадке переехавшая из Донецкой области в Подмосковье 17-летняя Даша Ковалева тихо напевает уже ставшей знакомую мелодию, пытаясь найти нужный тон. Вокруг нее много детей разного возраста и съемочная группа.

Артисты волнуются, но не подают вида. Со съемочной группой «360» общаются охотно, а в конце всегда стараются передать привет оставшимся в Донбассе родным, по которым скучают.

Автор идеи клипа об «Аллее ангелов» — ведущий телеканала «360» Михаил Ракитский. Музыку для песни написал Олег Шаумаров на слова Владимира Ильичева. Исполнителями стали дети, вывезенные из Донбасса в Подмосковье. Они видели боевые действия своими глазами.

Телеканал «360»

«Мне очень хочется, чтобы мы показали этих детей. Вот они. Такие. Настоящие. Это не какая-то выдуманная история. Они все из Донбасса, и у каждого своя история», — подчеркнул Михаил Ракитский.

Ведущий отметил, что работать с детьми оказалось просто. Хотя у каждого артиста свой характер, съемочная группа нашла подход ко всем.

Это же обычные дети. У них такие же интересы. Они любят пиццу и ждут, когда мы ее привезем. Также балагурят, балуются. Ничем не отличаются от остальных. Михаил Ракитский

На площадке, куда вышли дети, положили горку мягких игрушек. Такие же жители Донецка несли к мемориалу «Аллея ангелов». Сам памятник представляет собой плиту из гранита, на которой выбили имена и фамилии 149 погибших детей. Двум самым младшим — менее года.

Телеканал «360»

«Это песня про детей, которых не стало из-за всей военной обстановки. О детях, которых уже нет, которых убили, хотя они могли жить и стать великими людьми», — рассказал о клипе 13-летний Артем Коваленко из Донецка.

Мальчик приехал в Московскую область с мамой. Папа, бабушка и дедушка остались в родном городе. Артем признался, что рассчитывает их еще увидеть: «Все равно когда-нибудь вернемся на родную землю. К себе домой».

У Анастасии Матюниной из Донецка песня «Аллея ангелов» вызвала слезы. Девочка рассказала, что не могла сдержаться, когда услышала ее в первый раз.

«Это про детей, которые умерли из-за войны, которые погибли. Как аллея мертвых детей. От этого дрожь в душе и мурашки бегут», — объяснила она.

Телеканал «360»

Солисткой в клипе выбрали Дашу Ковалеву, которая давно занимается вокалом. Когда организаторы услышали ее голос, то сразу дали основную партию. Как призналась артистка, песня сложная и важно передать все, что она в себе несет.

Телеканал «360»

«Это песня о боли, что люди чувствовали в тот момент. Когда ее записывали, я старалась передать эмоции, которые почувствовала. Песня сложная, душевно сложная. Ее нужно максимально прочувствовать», — сказала Даша.

Стрельба возле школы

О пережитых стрельбах на улицах и взрывах снарядов в родных городах дети рассказывают неохотно. Настя Михеева выехала из Донбасса всего месяц назад. Первые звуки войны она услышала, когда выходила из школы: «Это страшно. Когда услышала взрывы и как кто-то стреляет, я испугалась».

Семья Вовы Кормихина во время прилетов пряталась в коридоре. По словам мальчика, жизнь в Донецке в последние месяцы стала невозможной из-за сильных обстрелов. Вместе с мамой они уехали в Подмосковье: жизнь стала спокойной, но пока непривычно.

Телеканал «360»

«Здесь непривычная обстановка для меня. Я не знал, как пользоваться почтой, в метро никогда не ездил. Самолеты, которые над нами летали, нас только бомбили, и все. А тут они летают мирно. Здесь не страшно. Непривычно, но мне нравится», — рассказал Вова.

В Донецке у него остались папа и бабушка, которые «ходят на работу под обстрелами». Мальчик отметил, что сильно переживает и скучает по родным. Он ждет, когда боевые действия закончатся, чтобы семья снова собралась вместе.

Телеканал «360»

Давид Быков из Ясиноватой приехал в Подмосковье с братом. Родители до сих пор в Донбассе. Последний раз с мамой мальчик разговаривал летом, теперь это невозможно из-за перебоев с электричеством и плохой связи.

«Сейчас там стреляют, там очень плохо, потому что там очень много людей умерло из-за попавших в дома бомб. Но я все равно туда хочу вернуться, потому что там мои родители, даже несмотря на то, что там стреляют», — поделился мальчик.

О том, чему он стал свидетелем во время жизни в родном городе, Давид говорить не стал.

«Переживаем больше детей»

На съемочную площадку некоторые дети приехали вместе с мамами: те не выпускали из рук телефоны, делали фотографии, чтобы переслать оставшимся в Донбассе родственникам.

Юных артистов, которых перевезли в Подмосковье без родителей, сопровождала попечитель из городского округа Клин Виктория Купцова. Будучи уроженкой Донбасса, она занималась эвакуацией детей из разных городов, которые оказались под обстрелами.

«Я приехала с детьми из Донбасса. Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Горловка — вывезла всех из-под обстрелов сюда. Здесь отдыхаем и живем, делим все радости и победы. Их родители остались в Донбассе, поэтому я для них мама», — рассказала Виктория.

Телеканал «360»

Под ее опекой — 90 спасенных детей. По словам женщины, с родными воспитанники стараются общаться как можно чаще, а 27 ноября в прямой интернет-трансляции дети показали концерт, посвященный Дню матери.

Собравшиеся родители старались подбодрить молодых артистов, которые сначала немного растерялись от такого внимания к ним.

«Переживаем больше детей», — отметила одна из мам.

Когда зазвучала песня, а дети запели о погибших сверстниках, по щекам некоторых женщин покатились слезы.

За помощь в организации съемок «360» благодарит:

Министерство социального развития Московской области;

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Администрацию г. о. Подольск;

Алексея Бакетова, директора МУ «ДЮОЦ» МЕЧТА» (г. о. Подольск);

Олега Лукина, зам. директора ГАУ СО МО «КЦСОР»;

Юлию Киселеву, руководителя ДОЛ «Звонкие голоса» (г. о. Клин);

Виктора Красникова, ученика школы № 8 г. о. Щелково;

Артема Турсунова, ученика школы № 648 города Москва.