Эксклюзив 01 февраля 2023, 18:10 Косплей на Воланда провалился. Александр Невзоров уже не увидит небо в алмазах Писатель Березин: Невзоров отказался не только от Родины, но и от самого себя Автор и ведущий программы Ленинградского телевидения «600 секунд» Александр Невзоров*, 1990 год / РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно признал журналиста Александра Невзорова*, которому ранее Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство, виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России — по версии следствия, делал он это с 9 марта по 30 мая 2022 года. Наказание — восемь лет колонии. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, какой суд еще ждет Невзорова* и окажется куда страшнее.

Далее — прямая речь.

И вот он настал — 37-й год! И «черный воронок» тормознул у подъезда, и люди с маузерами и в кожанках зацокали каблуками по бетонным ступеням… Как-то так некоторые представляют историю Александра Невзорова* — ту, что обновилась сегодня, 1 февраля.

Вы наверняка знаете эту новость, а если нет, то я вам ее напомню: Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных.

Формулировка, на самом деле, тут юридически мягкая, я бы сказал, даже щадящая. Нет, господин Невзоров* не просто упорно и борзо пулял в публику недостоверными данными — он, как бесноватый, фонтанировал позорной, человеконенавистнической ложью. Причем делал это настолько цинично, что бравировал, рисуясь, но, по сути, в нее не веря.

Хотя во что это старый фигляр вообще верит? Он и нацистские батальоны не просто защищал, но восхищался ими и возвеличивал.

Посетители ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве, 2020 год / РИА «Новости»

Как тут не вспомнить лермонтовское: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; он не доступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед…»

Так вот — да, позволю себе такое осуждение, уж простите, — Басманный суд Москвы окажется для Невзорова* не так страшен, как тот, что предстоит ему на том свете. Всем нам, как по мне, предстоит, но Александр* наговорил на очень, ну очень раскаленную сковородку. И черти там будут свирепые, в эсесовской кожаной форме.

При этом Невзоров* ведь человек выверенный, циничный, продуманный, как говорят в таких случаях. Я не раз встречался с ним в эфирах и хорошо помню, сколь грамотно Александр* подбирал слова, стреляя ими, точно из лазерного оружия. Хитрейший лис, достигший поистине велиаровых высот лукавства! Но больше этой отъявленной, человеконенавистнической лжи Невзоров*, конечно, любил самого себя. Это его и сгубило.

Есть такое идиотское слово «косплей» — и мне отчего-то хочется применить его к Александру*. Ведь это его подражание Воланду смотрелось сперва удивительно, после раздражало, а по итогу превратилось в насмешку над ним самим. Пожилой человек, умнейший, лукавейший, продуманнейший, но в итоге так и не сообразивший, что времена изменились.

Да, не бесповоротно, не полностью, они не крутанулись на 180 градусов, но со скрипом российские жернова сдвинулись. Что-то случится в новом будущем, а Невзоров* навсегда остался в прошлом, застыв там, точно под вулканическим пеплом Везувия, в бесконечном фиглярстве, полностью сожравшем его. Вот где трагедия человека, отказавшегося не только от Родины, здравого смысла и совести, но прежде всего от самого себя.

Генерал Альберт Макашов (слева) и тележурналист Александр Невзоров во время митинга, организованного сторонниками движения «Трудовая Россия» у телецентра «Останкино», 1992 год / РИА «Новости»

Что до приговора Басманного суда Москвы, то его надо исполнить. И создать важный показательный прецедент. Так, чтобы не на бумажках, а по-настоящему.

И заодно подтянуть всех тех, кто столь долго помогал и потворствовал Невзорову*, разрешая ему зарабатывать миллионы на бизнесах и насмешках над людьми и страной, которая, по сути, и подарила ему слишком сытую жизнь. Сделаем мы это — и жернова закрутятся чуть быстрее.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.