Эксклюзив 06 мая 2023, 14:09 «Акция устрашения». Депутат Терентьев назвал возможные причины покушения на Прилепина Депутат Терентьев рассказал, почему укронацисты могли подорвать авто Прилепина Соцсети

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Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, подорвали под Нижним Новгородом 6 мая. Публицист остался жив, но пострадал — его госпитализировали с ранением ног. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев в беседе с «360» рассказал, почему на Прилепина могли подготовить покушение.

По мнению депутата, за подрывом могут стоять укронацисты, у которых есть план по уничтожению известных личностей. При этом часто их действия совершенно неразумны, и злоумышленники пытаются уничтожить тех, до кого могут добраться.

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«Это акция устрашения, запугивания русского народа. По-другому назвать нельзя. Они же бессмысленны. Например, Прилепин никак не влияет на ход спецоперации. У меня предположение, что они пытаются ликвидировать тех, до кого могут добраться», — сказал Терентьев.

По мнению спикера телеканала, у президента России Владимира Путина безграничное терпение. Как отметил Терентьев, все прекрасно понимают, что глава российского государства бережет украинский народ.

Надо более решительно разбираться с этими укронацистами, иначе мы так и будем терпеть покушение. Они уже на Кремль позарились — на самое святое!

Депутат отметил, что вместе с людьми, которые выехали из Украины в Россию, могли быть агенты, которые и устраивают подобные диверсии.

«Надо уничтожить эту гидру нацизма. Слава Богу, для этого есть все необходимые методы. Нет пока, скорее всего, только команды. Наш президент — человек очень гуманный, он действует точечно», — заключил Терентьев.

После подрыва машины Прилепина завели уголовное дело. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.