Общество 02 декабря 2022, 22:42 Airbus пожалеет об отказе от российского титана. Компания вернется к поставкам металла Авиаэксперт Смирнов: отказом от российского титана Airbus усложнит себе жизнь Pxhere

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Авиастроительная компания Airbus решила отказаться от поставок российского титана. Воплотить решение в жизнь производитель запланировал в течение нескольких месяцев. Замену металлу из России найдут, но другие поставщики не обрабатывают его так, как в РФ. «360» разбирался, как это скажется на работе предприятия.

Годы для сертификации новых поставщиков

Ведущая компания в области авиастроения Airbus решила отказаться от использования титана российского производства, сообщило агентство Reuters. Гендиректор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн отметил, что организация уже перестала пользоваться сырьем из РФ при производстве военных самолетов. Однако для полного отказа от российского металла компании потребуется время.

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По данным Reuters, Airbus планирует перестроиться на новые условия работы в течение нескольких месяцев. Компания уже увеличила закупки титана в США и Японии, но сертификация новых поставщиков может затянуться на несколько лет из-за строгих стандартов аэрокосмической отрасли.

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Ludomił Sawicki / Unsplash

Airbus проиграет от отказа от российского титана

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов рассказал «360», что российский титан по давно заведенной традиции получают очень много западных стран. Этот металл производят не только в России, но именно отечественное сырье для авиационного и космического строения поставляют по уже готовым формулам. По словам Смирнова, российский титан нужно слегка обточить, привести нивелировку, после чего деталь будет готова. Другие же страны поставляют этот металл в менее удобной форме. Эксперт уверен, что Airbus только проиграет от отказа от российского сырья.

«Раз они разрывают связь с нами, они делают хуже себе. Замену они, конечно, найдут себе, потому что в мире титаном обладает не только Россия, но и другие страны, в том числе и Китай. Наш рынок, конечно, пострадает. Наш экспорт титана — это серьезная добавка к международному бизнесу, и вливания производились в бюджет страны с продажи титана. Мы тоже что-то потеряем, но больше потеряют они», — рассказал он.

Компания вернется к использованию нашего металла

Смирнов предположил, что в скором времени компания может снова вернуться к использованию российского титана или прибегнуть к параллельному импорту.

«Может произойти так, что в скором времени они могут к нам вернуться. Или продумать схемы, как это сейчас принято, [покупать] наш титан через третьи страны. Его легче обрабатывать, нежели бесформенный кусок титана из другой страны. <…> Эта схема была очень четко налажена, они уже адаптировались к ней. и соответствующее оборудование для обработки, и станки у них имеются. Поэтому он обходился им дешевле, чем американский, чем любой другой — даже не только американский», — подчеркнул Смирнов.

Эксперт пояснил, что американский титан поставляют в основном морем, что является дорогим удовольствием из-за сложностей с логистикой и фрахтовкой судов. Также нужно учитывать тяжесть груза — у металла большой удельный вес, поэтому для этого нужно использовать специальные корабли, заключил Смирнов.

Ранее правительство обновило список дефицитных видов минерального сырья. В него включили цинк, фосфаты, гелий, титан и другие металлы.