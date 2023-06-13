Общество 13 июня 2023, 15:49 Агитбригады «Русского Радио» посетили клиники Донбасса в преддверии Дня медработника Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

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Певица и телеведущая Елена Север и ее сыновья, популярные исполнители ЮрКисс и ВладиМир, приехали в клиники Донбасса незадолго до Дня медицинского работника. Звезды привезли гуманитарную помощь в больницы Донецка и Луганска в рамках патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио».

Артисты побывали в отделении недоношенных младенцев Донецкой городской больницы № 3. Звезды «Русского Радио» доставили туда специальные облучатели для лечения, а также медицинскую мебель для пациентов.

Агитбригады подарили работникам больницы многофункциональное печатное устройство. Теперь сотрудникам отделения не придется заниматься документооборотом вручную.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Следующим пунктом на маршруте Елены Север, ЮрКисса и ВладиМира стал Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. Главным врачом здесь работает Дмитрий Бессонов. Однажды во время бомбежки он шесть часов закрывал собой младенцев, подключенных к ИВЛ.

Музыканты узнали, что центр нуждается в кондиционерах для отделения реанимации, где новорожденные получают дыхательную поддержку. Кроме того, звезды «Русского Радио» помогли купить одноразовые внутривенные катетеры и специальные краны для капельниц. В честь грядущего Дня медработника артисты подарили персоналу центра кофемашину.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Финальной точкой стала Луганская республиканская клиническая больница. Здесь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко вручила дипломы за профессионализм и героизм медицинским работникам из разных районов республики.

Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир выступили в больнице вместе с группой «Земляне». Звезды привезли в клинику оборудование для раненых: коляски, в том числе электрические, костыли, опорные палки и регулируемые ходунки.

«Знаем, что тут есть с этим проблемы, и помимо бойцов, которых наши врачи спасают, есть обычные пациенты», — отметил ЮрКисс.

Одно из инвалидных кресел передадут пожилому мужчине, сообщил певец. У этого пациента нет родных, которые могли бы помочь.

Врачи больницы получили именные подарки от Елены Север. А «Земляне» вручили медицинским работникам брендированные футболки и кепки.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Агитбригады «Русского Радио» выступили не только в Луганске, но и в Москве. Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN спели на теплоходе для семей военнослужащих.

Фокина назвала особенными эмоции от выступлений перед близкими тех, кто защищает Родину. По словам певицы, на таких концертах ощущается невероятная атмосфера сплоченности и единства.

«Чем больше таких мероприятий — тем больше мы убеждаем наш народ быть вместе. Это очень важно в нынешнее время», — подчеркнула артистка.

Агитбригады «Русского Радио» — патриотический марафон в поддержку российских военнослужащих, который второй год идет в России. Звезды выступают на прифронтовых территориях и в новых регионах. Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и «Земляне» стали инициаторами и активными участниками проекта.

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Лауреаты премии канала RU.TV и «Золотого Граммофона» поддерживают зрителей психологически и закупают гуманитарную помощь. Агитбригады «Русского Радио» выступали в Луганске, Новороссийске, Мелитополе, Севастополе, воинских частях и мобилизационных пунктах Подмосковья и в других городах. Знаменитости дали уже более 30 концертов в поддержку военнослужащих.

Военные, их семьи и медики тепло принимают артистов. Зрители в воинских частях и госпиталях говорят, что музыка помогает им выздоравливать.