Образование 05 апреля 2023, 01:08 📖 Закрыть нельзя оставить. Почему от «Википедии» захотели избавиться как можно скорее Депутат Вассерман: создать свою «Википедию» — несложно, проблема лишь в модерации ru.freepik.com

Читать 360tv в

«Википедию» нужно закрыть как можно скорее. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он назвал этот ресурс идеологическим и политизированным. призвав создать ему альтернативу. Разговоры о закрытии интернет-энциклопедии идут уже давно, но заменить ее пока нечем. Вместе с экспертами «360» разбирался, какие ресурсы нужны, чтобы создаю свою «Википедию», сколько для этого понадобится времени и насколько это в целом здравое решение.

Далее — прямая речь собеседников.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман: проблема не в создании новой «Википедии», а в ее дальнейшей модерации

Должен сказать, что по фактологической части, то есть там, где речь идет о географии, математике или каких-то естественных науках, «Википедия» работает вполне нормально. Более того, в свое время проводили замеры и пришли к выводу, что в этих отраслях в «Википедии» не больше ошибок, чем в авторитетнейшей «Британской энциклопедии».

Но когда речь идет об общественных науках — экономика, политика, история — в этих вопросах «Википедия» практически полностью нафарширована фантазиями тоталитарной секты либералов. Более того, известно, что, по крайней мере в английской и русской части «Википедии», эта секта практически полностью захватила модераторский коллектив. Причем для этой цели даже нарушила многие правила «Википедии», специально созданные для предотвращения [таких сценариев].

РИА «Новости»

Создать собственную энциклопедию на тех же «википедических» принципах свободного наполнения несложно. Так называемый «движок» — то есть система программ, обеспечивающая работу сайта в формате «Википедия» — свободен. То есть его может использовать любой желающий. Анатолий Вассерман депутат Госдумы, публицист

И действительно, есть уже очень много сайтов, построенных таким образом. Можно также без особого труда скопировать из «Википедии» значительную часть накопленных там данных.

Проблема в другом — как предотвратить очередной захват новой энциклопедии все той же тоталитарной сектой либералов, ну или еще какой-нибудь тоталитарной сектой — как говорится, хрен редьки не слаще. Именно обеспечение достоверности данных, не поддающихся прямой проверке — это главная проблема хоть «Википедии», хоть любой другой энциклопедии.

Скажем, если вы создадите энциклопедию по историческим наукам, то как защитить ее от адептов какого-нибудь Фоменко (вероятно, имеется ввиду автор псевдонаучной теории радикального пересмотра всемирной истории Анатолий Фоменко — прим. ред.) или Понасенкова (российский блогер и публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме Евгений Понасенков — прим. ред.). Видимо, придется, используя программное хозяйство «Википедии», основать модерацию на каких-то совершенно иных, нежели в «Википедии», принципах, и надо еще подумать, на каких именно.

Исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский: «Википедия» останется, но россияне больше не смогут делиться информацией

Для блокировки ничего не нужно, государство может сделать это в любой момент, когда захочет. Все уже у государства готово. [Осталось] только захотеть это сделать, и «Википедии» не будет. Одновременно заблокируется «Википедия» на всех языках.

Например, Большую российскую энциклопедию начали писать в 1996 году, а закончили в 2017 году. Создали сайт, потратили какое-то количество миллиардов рублей. Но там около 80 000 статей, а в «Википедии» на русском языке 1 905 000 статей. Разница в объеме — несколько порядков.

«Википедию» на русском языке пишут не кто-то там, какая-то непонятная редакция, а граждане России. 80% редакторов «Википедии» на русском языке — это граждане России, остальные — другие русскоязычные из Белоруссии, из других стран СНГ, из стран, где много русскоязычных людей. Если бы государство вместо того, чтобы нападать на «Википедию», наоборот ее пропагандировало, то россиян [среди авторов] было бы больше.

Если заблокируют, то, как вы знаете, существует много разных зеркал (точных копий данных одного сервера на другом — прим.ред.), то есть читать ее будут, а вот редактировать ее не смогут. Потому что в «Википедии» запрещены VPN, Tor, открытые прокси и так далее, потому что очень много вандализма и тому подобного. Соответственно, количество редакторов из России после такой блокировки уменьшится на порядок. «Википедия» продолжит существовать, но просто россияне не смогут доносить никаких знаний.

Депутат Госудумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев: сомнительные статьи из «Википедии» рискуют стать единственным источником информации для молодежи

Для начала надо понять, насколько объективен данный ресурс. То, что он сегодня искусственно политизирован — это факт. Во-первых, «Википедия» — это постоянная редактура и, с другой стороны, сильнейший маркетинг. Еще пять-семь лет и для молодежи «Википедия» будет единственным достоверным источником информации всего и во всем. Исказить там информацию может любой в нужной для него форме. Главное — иметь доступ для этого. А потом уже получится так, что написанное там будет считаться [истиной], что так и есть, и никак по-другому.

РИА «Новости»

Поэтому, если раньше люди ходили в библиотеки и через определенные источники искали более широкую информацию, то сейчас понятно, что удобно и комфортно — зашел, сделал пару кликов, собрал информацию, но уже перепроверять ее никто не хочет. Это самая проблемная часть, потому что искажение информации именно здесь идет так, как выгодно редакторам.

Надо ли идти по технологии замещения? Я считаю, что принципиально да, с точки зрения информационной безопасности, в том числе. Надо ли это делать в режиме «не подумав, гасить рубильник», я думаю, нет. Здесь надо быть внимательными к этому вопросу. То, что сегодня в формате прокси-войны «Википедия» идет по принципу психологических воздействий — искажения информации — это сегодня видно невооруженным глазом.