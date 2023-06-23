Эксклюзив 23 июня 2023, 20:16 «Делаешь что-то и для общества, и для себя». Зачем возвращать трудовое воспитание в школы? Депутат Толмачев: законопроект Госдумы о трудовом воспитании многому научит школьников Белорусская ССР. Учащиеся средней школы № 145 на субботнике. / РИА «Новости»

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Госдума планирует рассмотреть возвращение трудового воспитания в школы. Согласно проекту, который могут 28 июня принять в первом чтении, нагрузка должна соответствовать возрасту учеников, при этом согласия родителей не потребуется. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачев рассказал «360», почему инициатива о трудовом воспитании подростков — полезный вклад в будущее страны и молодежи.

Далее — прямая речь.

Что привнесет законопроект о трудовом воспитании?

[Школьники] будут ответственными, прежде всего за собственную судьбу и судьбу Родины, которая однажды окажется в их руках. Значит, уже сейчас мы должны заложить основы, которые нужны для построения прочного будущего.

Одна из таких основ — труд на благо общества. Как показало последнее время, этому снова нужно обучать, нужно последовательно закладывать начала трудового воспитания. И чем раньше это сделать, тем лучше.

РИА «Новости»

Напомню, один из приоритетов государственной политики в области воспитания — создание условий для развития здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. Подчеркну последнее: ориентированной на труд.

Труд формирует не только личность, но и условия, в которых она развивается. Это основа экономики и жизни страны. Кроме того, создавая что-то благодаря труду, дети многому учатся.

Во-первых, оценивать себя и стремиться к новым достижениям. Во-вторых, учатся с уважением относиться к результатам чужого труда.

Это принципиально важное умение, которое служит основой для многих вещей, без них современному человеку нельзя.

РИА «Новости»

Не противоречит ли это законам?

Законопроект не вызывает вопросов на предмет соответствия уже существующим законам. Напротив, он снимет противоречие между существующей нормативной базой и фактом того, что трудовая деятельность в процессе обучения формирует условия для воспитания сознательной, ответственной и в целом гармоничной личности.

Чем будут заниматься дети?

Чем именно можно заниматься школьникам на мероприятиях, думаю, будет обсуждаться подробнее на заседании Думы. Но можно предположить, что это, к примеру, дежурства по школе, оформление класса к праздникам, уход за растениями на пришкольной территории.

Важно донести до детей простую мысль: делая что-то для своего класса, школы, общества в целом, ты делаешь это и для самого себя. А кто-то другой сделает что-то еще для всех — и, получается, для тебя тоже. Здорово? Здорово!

Только это будет уже не абстрактная мысль, а вполне конкретные, зримые и осязаемые вещи. Посадили с соседом по парте деревья? Другая парта тоже посадила дерево.

Весной все эти деревья зацвели, ты ходишь, смотришь, любуешься результатами своей работы и работы соседей, гордишься собой и также ценишь вклад соседней парты.

РИА «Новости»

Элементы воспитания

Уборка важна ведь не только как устранение каких-то недостатков. Тут есть значимый элемент воспитания. Вот, к примеру, ходишь ты по школьному коридору и бросаешь фантики — не тебе ведь их собирать, правда?

А после того, как уже тебе пришлось поднимать чужой фантик, ты задумаешься: может, все-таки донести бумажку до урны? И так во всем.

Обучение на практике получилось? Конечно. Воспитательный момент есть? Безусловно.

РИА «Новости»

Законопроект шире, чем просто уборка в школе, не стоит его сводить только к этому. Я бы сказал, он затрагивает гораздо более важные вещи.

Например, общественно полезный труд может сформировать у ребят первоначальные навыки и умения, которые пригодятся в будущем, помочь с выбором вузовской специальности.

Это касается и вопросов волонтерской деятельности. Как волонтер со стажем, я знаю много примеров того, как молодые люди, помогая в качестве добровольцев, например, врачам, потом связывали свою жизнь с медициной.

Юридические нюансы и мнение о законопроекте

Трудовые отношения несовершеннолетних — предмет другого законопроекта. Понятия относятся к разным категориям: «общественно полезный труд» — это «что», а трудовые отношения — это «как».

Школьники убирают собранный урожай зерновых. / РИА «Новости»

Законопроект поддерживаю. Учеба, творчество, спорт — государством для ребят созданы все условия, чтобы они могли проявить себя в любом из этих направлений. Но без трудового воспитания спектр был неполон.

Теперь будет возможность проявить себя и в труде. Школьники смогут сформировать понимание его важности не только для себя, для развития своей личности, но и для других — не только соседей по парте, но и общества в целом.