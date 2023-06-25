Эксклюзив 25 июня 2023, 00:01 Вырастить из школьника личность. Труд назвали неотъемлемой частью воспитания детей И.о. ректора Госуниверситета просвещения Кокоева: полезный труд — часть воспитания детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российских школьников начнут привлекать к общественно-полезному труду во время учебного года. Речь идет об уборке классов, помощи в библиотеках и другой работе на благо школы. Законопроект об обязательном труде учащихся без согласия родителей Госдума рассмотрит на будущей неделе. Исполняющий обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева в беседе с «360» объяснила, что такие общественно-полезный труд- это часть воспитания полноценного члена общества.

Далее — прямая речь эксперта.

Обучение труду

В последние годы родители нередко выступали против того, чтобы дети что-то делали в школе в трудовом аспекте. «Не заставляйте моего ребенка что-то делать, кто дал вам право его заставлять» — вот такая позиция, к сожалению, стала распространяться.

Но трудовое воспитание — неразрывная часть системы воспитания в целом. Потому что учебная деятельность — это труд. Музыкальная деятельность, художественно-эстетическое развитие — это тоже труд. Если я не умею трудиться, я не смогу полноценно постичь ни один учебный предмет

Теперь у образовательных организаций появится законное право на трудовое воспитание, привлечение детей к общественно-полезному труду. К примеру, посадка цветов весной на школьных клумбах или трудовые десанты, субботники. Когда дети работают вместе, делают что-то полезное, они учатся общаться друг с другом, объединяться и взаимодействовать для решения общих задач.

Воспитание самостоятельности

Вряд ли дети будут самостоятельно убирать школу — для этого есть технический персонал. Речь идет о том, чтобы школьники научились обслуживать себя. После уроков, лабораторной работы могли убрать за собой стол. Убрать со стола, сложить в раковину то, с чем они работали. Убрать за собой посуду в столовой. Фантики не выбросить на пол, а убрать в урну.

Можно дежурить по классу — причем не обязательно мыть пол. Например, вымыть доску до урока и после, чтобы другой класс пришел — и было чисто.

Или дежурить по школе на переменах. Сейчас в рекреациях дежурят учителя — следят за порядком. Но эту обязанность вполне могут выполнить школьники. Это и есть воспитание, нравственное и трудовое, и социализация.

Разница подходов

Я бы подчеркнула разницу между трудовыми отношениями несовершеннолетних и трудовым воспитанием. У них абсолютно разная функция. Трудовые отношения несовершеннолетних — это их договорные отношения с работодателем, выполнение обязанностей за денежное вознаграждение.

Трудовое воспитание, в том числе общественно-полезный труд — это не трудовая повинность, а формирование посредством труда важнейших для человека качеств и отношения — к себе, людям, природе, обществу. Общественно-полезный труд воспитывает умение думать не только о себе, но и о том, кто рядом с тобой, уважать других, быть им полезным, оказывать помощь.

Трудовое воспитание помогает ребенку, с одной стороны, определиться с профессиональной направленностью, понять, с чем ему легче взаимодействовать — природой, предметами, другими людьми, с другой — приобрести тот опыт совместной деятельности, который в будущем поможет легче получить профессию и взаимодействовать в коллективе.