21 февраля 2023, 19:46
Вузы ждет перестройка. Специалитет поможет обыграть Запад
Историк Багдасарян: специалитет помогал жителям СССР обходить Запад
Россия может вернуться к традиционному обучению в вузах — специалитету. Эта система высшего образования более эффективна и отвечает сегодняшним запросам работодателей. И именно благодаря ей жителям СССР удавалось во многом обходить Запад.
Путин призвал реформировать обучение в вузах
Выступая 21 февраля перед Федеральным собранием, Владимир Путин заявил о необходимости реформировать систему высшего образования. Глава государства предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет.
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«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий», — объяснил президент.
Однако переход должен быть плавным, правительству и Госдуме потребуется все продумать и проработать до мелочей.
Помимо этого, пора повысить качество учебных программ. Прежде всего доработки требуют гуманитарные науки — история, обществознание, литература и география. Ведь культура крайне важна для укрепления общих ценностей и национальной идентичности, отметил Путин.
Удобство общества, а не страны
Декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян в разговоре с «360» напомнил, что советская система образования отличалась от моделей Западной Европы и США.
Западная система была двухступенчатая: уровень бакалавриата и магистратура. Когда проводились реформы, связанные с нашим вхождением в западный мир, была установка достичь соответствия — подстроиться под ту модель, которая существует за рубежом.
Вардан Багдасарян
В итоге российское высшее образование перешло на западный образец: четыре года бакалавриат плюс два года магистратуры для тех, кто захочет продолжать обучение. На такие перемены пошли для того, чтобы получившие образование в России могли уезжать за границу — и наоборот, объяснил Багдасарян.
«Была установка не под решение собственных задач — экономических, социальных, технологических, — а под удобство той части общества, которое курсирует между несколькими мирами», — уточнил доктор исторических наук.
Решает работодатель
Преимущество советской системы заключалось в том, что это была фундаментальная модель, добавил Багдасарян. Специалиста готовили пять лет, он получал сильную базовую подготовку, а уже на старших курсах давалась специализация.
В специалитете идут от общего к частному. Если перед вами ставится какая-то проблемная новая задача, вы ее решаете. Кроме того, на первых курсах дается усиленная мировоззренческая подготовка в рамках общего фундаментального обучения.
Вардан Багдасарян
Доктор исторических наук уточнил, что бакалавриат построен иначе и отличается прикладным характером. Есть доводы в пользу каждой из систем обучения, это давний спор. Но, по мнению работодателей, бакалавр не в полной мере соответствует тем задачам, которые выдвигает современный мир.
«Бакалавр иначе готовится: возможно, он знает инструкцию, но не решает творческих и новых задач, которые периодически возникают. Мир, технологии не стоят на месте, они перестраиваются, и та подготовка, которая была некоторое время назад, устаревает», — сказал собеседник «360».
Возможность обыграть Запад
Президент не зря обозначил диапазон обучения в четыре-шесть лет, обратил внимание Багдасарян. Не столь важно, сколько будут учить: главное — фундаментальная подготовка. Именно на нее сегодня есть запрос.
Дело не в том, сколько лет должно быть отведено по отношению к этой системе, а в том, чтобы в целом вернуться к той модели, которая была адаптирована и связана с опытом нашей страны, отражала наши сильные качества.
Вардан Багдасарян
Как раз благодаря такому уровню образования — специалитету — советские люди обыгрывали Запад по многим отраслям, подчеркнул профессор. И в этом смысл возвращения к апробированной отечественной системе обучения.
Вузы
Россия
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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