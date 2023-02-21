Образование 21 февраля 2023, 19:46 Вузы ждет перестройка. Специалитет поможет обыграть Запад Историк Багдасарян: специалитет помогал жителям СССР обходить Запад freepik

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Россия может вернуться к традиционному обучению в вузах — специалитету. Эта система высшего образования более эффективна и отвечает сегодняшним запросам работодателей. И именно благодаря ей жителям СССР удавалось во многом обходить Запад.

Путин призвал реформировать обучение в вузах

Выступая 21 февраля перед Федеральным собранием, Владимир Путин заявил о необходимости реформировать систему высшего образования. Глава государства предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет.

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«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий», — объяснил президент.

Однако переход должен быть плавным, правительству и Госдуме потребуется все продумать и проработать до мелочей.

Помимо этого, пора повысить качество учебных программ. Прежде всего доработки требуют гуманитарные науки — история, обществознание, литература и география. Ведь культура крайне важна для укрепления общих ценностей и национальной идентичности, отметил Путин.

Удобство общества, а не страны

Декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян в разговоре с «360» напомнил, что советская система образования отличалась от моделей Западной Европы и США.

Западная система была двухступенчатая: уровень бакалавриата и магистратура. Когда проводились реформы, связанные с нашим вхождением в западный мир, была установка достичь соответствия — подстроиться под ту модель, которая существует за рубежом. Вардан Багдасарян

В итоге российское высшее образование перешло на западный образец: четыре года бакалавриат плюс два года магистратуры для тех, кто захочет продолжать обучение. На такие перемены пошли для того, чтобы получившие образование в России могли уезжать за границу — и наоборот, объяснил Багдасарян.

«Была установка не под решение собственных задач — экономических, социальных, технологических, — а под удобство той части общества, которое курсирует между несколькими мирами», — уточнил доктор исторических наук.

РИА «Новости»

Решает работодатель

Преимущество советской системы заключалось в том, что это была фундаментальная модель, добавил Багдасарян. Специалиста готовили пять лет, он получал сильную базовую подготовку, а уже на старших курсах давалась специализация.

В специалитете идут от общего к частному. Если перед вами ставится какая-то проблемная новая задача, вы ее решаете. Кроме того, на первых курсах дается усиленная мировоззренческая подготовка в рамках общего фундаментального обучения. Вардан Багдасарян

Доктор исторических наук уточнил, что бакалавриат построен иначе и отличается прикладным характером. Есть доводы в пользу каждой из систем обучения, это давний спор. Но, по мнению работодателей, бакалавр не в полной мере соответствует тем задачам, которые выдвигает современный мир.

«Бакалавр иначе готовится: возможно, он знает инструкцию, но не решает творческих и новых задач, которые периодически возникают. Мир, технологии не стоят на месте, они перестраиваются, и та подготовка, которая была некоторое время назад, устаревает», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

Возможность обыграть Запад

Президент не зря обозначил диапазон обучения в четыре-шесть лет, обратил внимание Багдасарян. Не столь важно, сколько будут учить: главное — фундаментальная подготовка. Именно на нее сегодня есть запрос.

Дело не в том, сколько лет должно быть отведено по отношению к этой системе, а в том, чтобы в целом вернуться к той модели, которая была адаптирована и связана с опытом нашей страны, отражала наши сильные качества. Вардан Багдасарян

Как раз благодаря такому уровню образования — специалитету — советские люди обыгрывали Запад по многим отраслям, подчеркнул профессор. И в этом смысл возвращения к апробированной отечественной системе обучения.