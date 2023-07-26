Образование 26 июля 2023, 20:00 VR-технологии и 3D-модели. Будущие нефтяники рассказали о производственной практике на Московском НПЗ Автор фото: Стоян Васев

Читать 360tv в

Московский нефтеперерабатывающий завод открыл сезон производственной практики для студентов. Будущие специалисты нефтяной отрасли рассказали, как проходит подготовка на столичном предприятии.

Алексей Муравкин собирается стать химиком-технологом. Он окончил второй курс и впервые пришел на практику.

Реклама

«В теории я уже был знаком с этими макетами, но на практике я к ним прикоснулся только здесь, потому что в университете у нас подобных макетов нет. Рассказывают в основном теоретические азы», — поделился будущий специалист.

На Московском НПЗ учащиеся получают возможность перейти от теории к практике. В летний сезон студенты могут освоить множество профессий, в том числе в нефтегазовой отрасли, не выезжая из столицы. На заводе можно не только изучить основы специальности, но и увидеть, как проходит работа на современном оборудовании.

«Мы проходим обучение как начинающие сотрудники. Нам дают полный набор информации о Московском нефтеперерабатывающем заводе, о безопасности, об установках и обо всем, что должен знать начинающий сотрудник», — рассказала студентка РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Анастасия Гильзидинова.

На МНПЗ представлена в миниатюре установка первичной переработки нефти. Она функционирует по-настоящему: практически все производственные процессы происходят у старшекурсников на глазах.

По-настоящему погрузиться во все тонкости нефтепереработки будущим специалистам позволяют пять тренировочных комплексов, 3D-модели установок и VR-технологии.

Ежегодно практику на Московском нефтеперерабатывающем заводе проходят более 100 студентов российских вузов. Занятия проводят на учебном полигоне, где обычно обучают персонал. Образовательная программа предприятия одинаково полезна и сотрудникам, и студентам.

«Опытные наставники Московского НПЗ выступают проводниками в отрасль для сотен студентов. Производственная практика является частью масштабной образовательной программы МНПЗ, которая также включает обучение по целевому набору, проведение научно-технических конференций и инженерных кейс-чемпионатов и является весомым вкладом в карьеру», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

После первого дня практики некоторые студенты нашли тему для диплома, а кто-то определился с местом будущей работы. В их числе третьекурсник Алексей — он надеется вернуться на МНПЗ в качестве сотрудника.