Образование 15 января 2023, 09:00 Возрождение лапты в школах России: дань традициям или ответ Западу? Российские учителя высказались за введение курса лапты в школах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Для российских школ разработали курс по игре в лапту. В министерстве считают, что возрожденная игра позволит детям развиваться как физически, так и «нравственно». Как к этому относятся педагоги и понравится ли лапта ученикам, разобрался «360».

Незаслуженно забытая

Русская лапта — командная игра с битой и мячом — одна из древнейших национальных спортивных игр. Упоминания о ней встречаются еще в древних летописях. Кроме того, при раскопках в Великом Новгороде нашли биты и мячи для лапты, относящиеся к ХIV веку.

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В лапту играют на открытой площадке. Игрок должен ударом биты послать мяч в поле, перебежать его и вернуться обратно, не дав сопернику «осалить» себя мячом. Каждая перебежка дает то или иное количество очков. Выигрывает команда, набравшая больше всех очков за установленное время.

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Иностранными «родственниками» лапты называют бейсбол и крикет. Но если обе эти игры на слуху практически у всех, то про лапту основательно подзабыли, причем уже не одно поколение назад. Еще в 1916 году писатель Александр Куприн отмечал, что игра «забыта и находится в пренебрежении», хотя остается «одной из самых интересных и полезных», поскольку развивает и находчивость, и внимательность, и ловкость, и умение быстро бегать.

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Большинство наверняка и не помнят, когда в последний раз слышали про лапту. Однако, по данным Минпросвещения, это официальный вид спорта в России и сейчас в нее играют более чем в 50 регионах. Играют и в школах, и в детских летних лагерях, подтвердил «360» заслуженный учитель России, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург. По его словам, ребятам уже сейчас нравится лапта и нет ничего плохого в том, чтобы ее популяризировать.

Второе дыхание?

Разговоры о возрождении лапты в школах начались еще в октябре 2022 го да. Минпросвещения пояснило, что предложение прозвучало на встрече учителей, тренеров секций и педагогов допобразования с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным на всероссийском форуме школьных спортклубов в Казани.

Новый курс по игре в лапту разработали для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Этим занялась Федерация русской лапты России во взаимодействии с Федеральным центром организационно-методического обеспечения физвоспитания. Новый модуль уже включили в реестр «примерных основных общеобразовательных программ» Минпросвещения.

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Особое внимание лапте планируют уделить в школьных спортклубах — уже сейчас в России их более 32 тысяч, а в следующем году спортклуб появится в каждой школе.

«Это позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

«Скрепы» и «клинья»

Учитель физкультуры школы № 1409 Москвы Юрий Шендановин подтвердил: игра в лапту требует физической подготовки, в том числе владения мячом. Да и битой по мячу нужно попасть — то есть необходимы координация и ловкость, — и быстро бегать надо уметь. Все эти навыки пригодятся и в других спортивных играх, да и не только. Важно, чтобы учитель, знающий особенности и возможности своих учеников, тренировал их постепенно. Необязательно сразу заставлять играть по всем правилам, заметил педагог. В целом, по его словам, игра не такая сложная.

Большой плюс в том, что это именно русская народная игра. Как в принципе любая, она вызывает интерес у детей, особенно тех, которые в нее никогда не играл. Вопрос в условиях и возможностях ее проведения: насколько я знаю, необходимо в нее играть все-таки на открытой площадке, на улице. Но думаю, что ознакомиться с ней можно и в спортивном зале, если погодные условия не позволяют. Юрий Шендановин учитель физкультуры школы № 1409 Москвы

По словам Шендановина, важно еще, чтобы был интерес со стороны учителя физкультуры. Если он сам не владеет этой игрой и не знает ее историю, то и остальных вряд ли заинтересует. Поэтому сначала стоит обучить учителей, «может, провести какой-то фестиваль», и в итоге наверняка найдутся те педагоги, которые будут охотно развивать это направление. Учитель признался, что с удовольствием сам прошел бы обучение игре в лапту.

А вот в вопросе о нравственной стороне возрождения лапты эксперты разошлись. Если Юрий Шендановин уверен, что лучше развивать российскую лапту, чем, например, похожие на нее крикет или бейсбол, то Евгений Ямбург призвал не противопоставлять отечественные и зарубежные игры и не вплетать «псевдопатриотические мотивы».

Здесь возникают псевдопатриотические мотивы, то есть мы должны выращивать «лаптеров» в качестве ответа Западу, который предпочитает теннис, гольф и всякие «бургерные» игры. Этот, скажем так, политический, идеологический дискурс вызывает чувство иронии. Игра в лапту не отменяет занятий теннисом — как настольным, так и большим. Мы хотим говорить о скрепах, но нельзя создавать скрепы и в то же время вбивать клинья. Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор школы № 109 в Москве

С другой стороны, ни крикет, ни теннис, ни бейсбол никто не запрещает, а в возрождении традиции ничего плохого быть не может. Если даже отбросить физкультурную и идеологическую составляющую — разве не будет детям интересно в век прогресса для разнообразия поиграть в то, во что играли еще их прадеды?