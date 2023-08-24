Образование 24 августа 2023, 01:49 Восточные языки как новый тренд. Арабский, китайский и корейский покоряют Россию Азат Ахунов: востоковедение всегда было приоритетом в России Freepik

Читать 360tv в

Российские школьники начали чаще изучать арабский и китайский вместо европейских языков. По данным Министерства образования Московской области, интерес к китайскому и корейскому языкам проявляет каждый десятый школьник. Уже сейчас Минобрнауки разрабатывает новую программу в области востоковедения и африканистики для студентов. Почему в стране наметилась такая тенденция, разбирался «360».

Откуда вообще интерес к восточным языкам?

Интерес россиян, в том числе школьников и студентов, постепенно смещается с европейских языков на восточные. Растет спрос на китайский, арабский и персидский, а также японский и корейский.

Реклама

Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ и филолог Владимир Славкин рассказал «360», что предпочтения в изучении иностранных нередко связаны с геополитическими изменениями.

Филолог напомнил, что в середине 20 века основным в школах был немецкий язык. До войны же был широко распространен испанский: в то время Советский Союз помогал Испании.

«Расширение контактов — а это всегда естественный процесс — приводит к увеличению количества изучаемых языков. Сейчас идет тяготение к идентичности, поэтому люди интересуются редкими языками», — сказал эксперт.

Все новое — хорошое забытое старое

Ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Азат Ахунов в беседе с «360» напомнил, что в Советском Союзе большое внимание уделяли изучению восточных и африканских языков.

По словам эксперта, востоковедение всегда было приоритетом в нашей стране — еще со времен Царской России. Позже вектор политики сменился, поэтому эти направления были временно заброшены.

Все связано с тенденциями мировой экономики и политики. Пока мы видим, что вектор смещается на восток. В целом в мире намечается поворот в сторону стран третьего мира. Их роль усиливается. Россия находится абсолютно в тренде. Азат Ахунов

Учим восточные языки с комфортом

Изучение восточных языков — захватывающий процесс, который расширяет культурные горизонты и открывает новые возможности для общения и путешествий. Как и любое изучение языка, это требует усилий и стратегий.

Вместе с экспертами «360» собрал советы, которые помогут сделать процесс обучения восточным языкам более эффективным и увлекательным.

Окружите себя языком

Первый шаг к успешному изучению языка — окружить себя им повсюду. Измените язык на своем устройстве, начиная с телефона и компьютера. Это позволит вам каждый день видеть и слышать язык, даже если вы не активно изучаете его в данный момент.

Можно смотреть фильмы с субтитрами, слушать музыку и подкасты на выбранном языке. Это не только обогатит ваш словарный запас, но и поможет вам привыкнуть к звучанию и ритму языка.

Азат Ахунов отметил, что восточные языки очень отличаются от европейских. Не только звучанием и грамматикой, но и написанием: например, в некоторых восточных языках пишут справа налево.

В восточных языках все наоборот происходит. В арабском пишут справа налево. В китайском тоже другая система. Также приходится долго и упорно работать над артикуляцией, чтобы разговаривать чисто и без акцента. Азат Ахунов

Эксперт добавил, что в программу изучения восточных языков во многих высших учебных заведениях добавят стажировку в регионах языка. По его словам, без погружения в языковую среду невозможно выучить язык.

Freepik

Маленькие шаги к большому успеху

Даже небольшие ежедневные занятия — 15-30 минут в день — могут способствовать прогрессу. Регулярность обучения помогает закрепить материал и поддерживать интерес к языку. Вы можете разнообразить занятия: изучать новые слова, читать короткие тексты, слушать аудио и выполнять упражнения по грамматике.

«Восточные языки — в частности китайские и корейский — основаны на иероглистике. Они подразумевают два важных направления: звучание и написание. Иероглифы могут по-разному читаться и произноситься. Трудность заключается больше в освоении фонетики», предупредил Владимир Славкин.

Freepik

Сбалансированный подход к навыкам

При изучении восточных языков важно развивать четыре ключевых навыка: чтение, письмо, говорение и слушание. Тексты на изучаемом языке помогают разнообразить словарный запас, а письменная практика улучшать навыки грамматики.

Не стесняйтесь говорить на языке: общение с носителями языка поможет освоить разговорные навыки. Полезно слушать аудиоматериалы, это позволит понять звучание и интонации.

Очень важно совмещать изучение языка и культуры. Искать какие-то фишки, которые привлекают внимание. Какие-то любопытные факты из истории, связанные с языком и культурой страны. Самое главное — внимание и постоянство в изучении. Владимир Славкин

Использование технологий

Современные технологии могут значительно упростить процесс изучения восточных языков. Существует множество приложений и онлайн-ресурсов, которые предлагают интерактивные упражнения, системы повторения и визуализацию материала. Они сделают ваше обучение более структурированным и интересным.

Freepik

Поставьте цель

Изучение восточного языка становится более эффективным, если у вас есть ясные цели. Определитесь, для чего вы хотите использовать язык: для путешествий, работы или общения с друзьями. Так вы сможете скоординировать свои усилия в одном векторе.