Эксклюзив 23 декабря 2022, 22:07 Военная подготовка в российских вузах превратит недорослей в мужчин Политолог Михайлов: военная подготовка в вузах необходима в современных реалиях РИА «Новости»

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Российских студентов решили учить основам военной подготовки. Минобрнауки разработало модуль вместе со специалистами Минобороны. Молодым людям расскажут, как действовать при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах. Как отметил в разговоре с «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, новый курс позволит сделать из недорослей мужчин. Уметь реагировать на те или иные угрозы должны все.

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Далее — его прямая речь.

Реакция на изменившиеся реалии

Курс по безопасности жизнедеятельности, который был раньше в школах и вузах, — это вообще ни о чем. Этот курс абсолютно не способен раскрыть полностью все то, что нужно для современной жизни.

В связи с тем, что ситуация в России поменялась и есть понимание того, что мы будем долго жить столь жестких оперативных условиях, необходимо расширить основы безопасности жизнедеятельности. В связи с этим разработали новый модуль, который создали совместно с Министерством обороны.

До этого в вузах не было серьезной подготовки, а сейчас, получается, речь идет о полувоенной кафедре. Раньше не было ни строевой подготовки, ни стрелковой — ничего. Разве что только в институтах, где действительно присутствовала военная кафедра, и то там была достаточно слабая тактическая подготовка. Можно было спокойно откупиться от этого. В итоге, когда люди оканчивали военную кафедру, они получали офицерские звания в запасе, но уровень их профессионализма как командиров был минимальным. Может быть, профессионалы какие-то в чем-то и были, но не на уровене командиров, которые необходимы сейчас в войсках.

Крайне важные навыки

Введение подобного модуля, на мой взгляд, позволит подготовить молодежь к более тяжелым условиям. Мало ли, что в стране может произойти. Все должны быть готовы реагировать на те или иные угрозы, все должны уметь работать с оружием, хотя бы разбирать, собирать те виды вооружений, которые будут предусмотрены для обучения в вузах. Будут давать и минимальные навыки стрельбы.

Тактическая медицинская подготовка — это вообще, на мой взгляд, одно из наиважнейших направлений. Раньше такого не было нигде, разве что только в специализированных учреждениях. <...> Никто толком не знал элементарных вещей: как наложить бандаж, чтобы остановить кровь, сколько времени нужно держать жгут зимой, а сколько — летом. Это очень важные вещи, которые мало преподавали даже в армии, разве что только в специальных частях. Это чрезвычайно важно даже для обычной жизни, потому что оказание первой медицинской помощи должно быть едва ли не основным предметом в курсе по безопасности жизнедеятельности.

На мой взгляд, курс по НВП является важным правовым изменением в вузовской подготовке. Как отнесутся к этому студенты? Мне кажется, что в нынешней ситуации на мнение студентов никто не должен опираться. Они получают образование, зачастую их обучают бесплатно. Получаете образование — будьте добры, изучайте то, что дают, а не то, что хотите. <...> А если будет негативная реакция, то это отразится и на общем зачете.

Я считаю, что новый модуль — это очень полезное нововведение, которое позволит готовить из недорослей мужчин, в той или иной степени.