Образование 15 февраля 2024, 14:53 VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital VK Education открыл набор на бесплатные курсы в IT и digital по 14 направлениям «ВКонтакте»

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Бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital запустила платформа VK Education. Пройти обучение смогут все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников пригласят на стажировку или сразу предложат место работы в штате компании.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что в итоговый список курсов вошли самые востребованные IT-специальности, которые подарят молодым специалистам уникальный опыт.

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«В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям — среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», — подчеркнула она.

Курсы разделили на два сектора в рамках проекта Digital Camp. Первый посвящен техническим специальностям в сфере IT. Некоторые программы предусматривают отборочные испытания.

Под руководством опытных экспертов VK студенты отработают реальные задачи и получат необходимый опыт для выстраивания карьеры в IT-секторе.

В список программ по техническим специальностям вошли:

— Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения».

— Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных».

—«Информационная безопасность».

—«Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ проведут в асинхронном формате. Изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе.

Среди нетехнических специальностей студенты смогут выбрать курсы из следующего списка:

— «Управление продуктом в IT»,

— «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT»,

—«Продуктовые исследования в IT».

Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено.

Кроме основной программы, в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений — они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Универсальная программа станет полезна всем, кто хочет развить не только технические навыки, но и «мягкие» компетенции.