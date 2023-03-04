Образование 04 марта 2023, 15:32 Российских школьников вернут в форму. Против учебного дресс-кода бунтуют родители Психологи Наумова и Дугенцова: школьная форма повысит дисциплину, но родители будут против РИА «Новости»

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Министерство просвещения России выступило с предложением ввести единую форму одежды для школьников. Речь не идет о возвращении к советскому опыту: каждое учебное заведение может установить собственные требования к внешнему виду учащихся. Фактом наличия школьной формы недовольны родители. Но ученический дресс-код позволит создать из класса коллектив и поможет детям сконцентрироваться на учебе.

Школа без рваных джинсов

Об инициативе обязать школы ввести единую форму для учеников заявил заместитель министра просвещения Андрей Корнеев во время заседания профильного комитета Госдумы. Он пояснил, что сейчас такая норма уже есть, но она носит рекомендательный характер. Ей воспользовались 37 регионов.

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Министерство предложило сделать правило обязательным. Решения должны принять власти субъектов страны, а учебные заведения выберут ту форму одежды, в которой ученики станут приходить на учебу.

«Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», — пояснил Корнеев.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что требование коснется только одежды школьников. Внешнего вида ученика новое правило касаться не будет. Глава ведомства пояснил, что школьники могут носить любые прически, так как это их способ внутреннего самовыражения.

РИА «Новости»

Настройка на учебу

Единая форма поможет школьникам сконцентрироваться на учебе. Детям и подросткам важно самоутверждаться через модную и красивую одежду, но этим они могут заняться во внеучебное время, заявила «360» детский психолог Наталья Наумова.

«Форма позволит разделить учебу со свободным временем ученика. В школьной одежде не принято гулять и бегать по дворам. Поэтому идея полезна», — отметила она.

Психолог подчеркнула, что учителя смогут объяснить родителям, как должен выглядеть ребенок в школе. Подростки, которые мало ориентируются на мнение родных, смогут украсить одежду для учебы какими-то аксессуарами, чтобы выделяться и самовыражаться.

С этой позицией согласилась еще один детский психолог Дарья Дугенцова. Она подчеркнула, что форма дисциплинирует школьников. Психолог отметила, что сама училась в лицее, где от учеников требовали соблюдать дресс-код.

«Это учит детей дисциплине, потому что иногда хочется надеть какие-нибудь старые рваные джинсы, какую-нибудь футболку. Но при этом во время учебы нужно соблюдать определенные правила», — отметила она.

Психолог подчеркнула, что в школах достаточно ввести правила к внешнему виду одежды по принципу «белый верх — черный низ», чтобы не устраивать пошив для каждого класса.

Недостатки школьной формы

Опрошенные «360» эксперты не сошлись во мнении, что школьная форма перестанет показывать социальный статус семьи ученика. По мнению Дарьи Дугенцовой, единообразная одежда позволит деятм почувствовать себя единым коллективом.

«Кто-то может позволить себе носить, к примеру, Prada, а кто-то одевается на „Садоводе“ (оптовый рынок в Москве — прим. ред.). Форма уравняет детей, чтобы они не обращали внимания на бренды одноклассников, а видели в них личности», — отметила она.

Наталья Наумова согласилась с объединяющей ролью формы, но напомнила, что речь идет только об одежде, а аксессуары учеников — смартфоны, часы, рюкзаки и даже обувь — все равно покажут разницу в доходах семей.

«Единая форма сможет как-то объединить детей, но разница все равно будет видна через аксессуары» — отметила детский психолог.

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Помешать введению единой формы могут два фактора. Первый — это подростки. Переживая этап взросления и бунта, они станут отстаивать свое право приходить на учебу в том, в чем им хочется, заявила Дугенцова. Это абсолютно нормально, и детей все же можно приучить к единой форме одежды. Со вторым фактором справиться сложнее.

«Меня больше беспокоят родители, которые считают, что их ребенок особенный, поэтому может носить то, что хочет», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что много общается с работниками школ, которые называют позицию родителей учеников главной проблемой для введения формы. Поэтому для решения вопроса нужно проводить работу не столько с детьми, сколько со взрослыми.