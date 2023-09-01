Эксклюзив 01 сентября 2023, 14:08 Вернуть День знаний! Писатель Беседин: в современном мире необразованность стала трендом Первоклассницы, 1963 год / РИА «Новости»

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Праздник День знаний появился в июне 1984 года, после указа президиума Верховного Совета СССР. В том же году, 1 сентября, его впервые отметили. В этот день в школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и разговоры о важном. О роли образования в современном мире и почему мы должны возвышать его в первую очередь в глазах детей — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Первое сентября — дети отправляются в школу. Наши дети. Это дорого, для большинства — слишком дорого. Сорок три тысячи рублей — столько стоит собрать одного ребенка в школу.

Потому многие начинают откладывать деньги заранее. Да, учиться сегодня — это по-своему роскошь. И вот тут, на самом деле, актуален вопрос: а нужно ли учиться в принципе? Стоп, внимание! Я еще раз повторю свой вопрос: нужно ли учиться в принципе? Да, именно так.

Мы ведь как привыкли: сперва школа, потом университет. Так было всю жизнь устроено. И те, кто постарше, иной схемы себе не представляют. Однако настойчивые и предприимчивые люди, современные и прогрессивные, всякий раз убеждают нас, что ничего подобного не надо в принципе. Главное — верить в себя; знать, чего ты хочешь… Ну и далее в том же духе.

Скучно, на самом деле, не хочу перечислять вариации на тему «верь в мечту — и у тебя все получится». Ведь на практике это, как правило, означает «падающего толкни». А потом, чтобы Ницше в гробу зааплодировал, добей.

Культ успеха и культ комфорта — вот две приметы современного века. И те, кто уверяет, что учиться не надо, знания не нужны, по-своему правы. Они ошибаются фундаментально, но ситуационно в их словах мелькает истина.

Студент на торжественной церемонии посвящения в студенты первокурсников государственного университета имени М. В. Ломоносова в актовом зале главного здания МГУ в Москве / РИА «Новости»

Не хочу показаться замшелым дедом (а с другой стороны, что терять?), однако прошлые времена отличаются от нынешних тем, что знания, действительно, чего-то стоили. Если ты, к примеру, получал профессию доктора, то в царское время всегда зарабатывал на кусок хлеба.

Советская система, конечно, учила славить партию, но она обеспечивала такую среду, в которой человек образовывался. И в общем-то, стыдно было не знать определенных базовых вещей. Книги — да, да, книги! — модно было ставить на самые видные места в квартирах. Тоже ведь своего рода примета времени, правда?

РИА «Новости»

«Стоя на плечах гигантов» — так этот принцип сформулировал сэр Исаак Ньютон. На практике это означало, что знание чего-то стоило, а традиция имела влияние. Многое, к сожалению, изменилось.

И вдруг так вышло, что необразованность стала не только нормой, но и, в общем-то, трендом. Это трагикомичное козявочное образование.

Более того — и это подтвердят во многих сферах — знания теперь нужно как бы скрывать. Делать вид, что ты не очень-то и образован. Это кажется странным, диким, но на самом деле так.

Достаточно просто взглянуть на тех, кто вещает нам из всех утюгов, — они чудовищно плохо образованы и кичатся этим. А толпе это нравится. Толпа не любит чувствовать себя глупой.

РИА «Новости»

Поэтому, когда ваш сын или ваша дочь задают сакраментальный вопрос, который вы наверняка уже слышали: «Мол, а для чего мне учиться? Как эти знания реально помогут мне в жизни?» — тогда вы напрягаетесь. Раздражает, да, но и правда — как?

Безусловно, правильным ответом станет следующий: это цементирует человека, укрепляет его, дает системное представление о мире. Все так. Но беда и даже трагедия в том, что мир этот очень стремителен и требует быстрых, простых решений, он не хочет системного подхода, поскольку создают его несистемные люди. Вот в чем фокус.

РИА «Новости»

И мы много говорим, вопим о том, что утрачен авторитет учителя и образования в целом. Да, но реальность еще страшнее. Утрачен авторитет, если угодно, роль знания как такового. Знания сегодня не обладают той ценностью, которой они реально заслуживают.

И это приводит к упрощению, к примитивизации, а как следствие, к болезни и устранению мира. Так уже было в истории, не раз было. Откройте грамотный учебник, если не верите.

РИА «Новости»

Поэтому, отправляя детей на очередной День знаний, который подчас вспыхивает в обществе как день незнаний, мы должны постараться приблизить — или хотя бы желать, требовать того — возвращение знания как ценного объекта, как необходимого условия для успеха в мире, который должен хоть что-то понимать.

Ведь, если честно, эта матрица людей с козявочным образованием порядком поднадоела. Более того, она явно ведет куда-то не туда. Возвратить знание, возвысить его — вот наша задача на ближайшее время. И это задача, да, в том числе на этот учебный год.

Ждем ваши фото со школьных или студенческих линеек, а также воспоминания о том времени в Суперчате 360!