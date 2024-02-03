Образование 03 февраля 2024, 00:58 Варить борщ или забивать гвозди? К чему приведет отмена разделения уроков труда в школах Учитель Тихонова: мальчиков и девочек не нужно разделять на уроках труда Unsplash

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Уроки труда (технологии) вернутся в российские школы в новом учебном году, но с небольшими изменениями. Школы получат право не разделять мальчиков и девочек по разным группам. Если ученик заинтересуется приготовлением пищи, а не столярным мастерством, то препятствовать ему не станут. Мнения опрошенных «360» экспертов о возможности совместных уроков труда мальчиков и девочек разделились, но сошлись они на том, что учить надо навыкам, которые пригодятся в будущем.

Совместный труд

Отказ от разделения уроков труда необходим, чтобы не ограничивать учеников в праве на обучение на другом модуле. С таким заявление выступила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. Она пояснила, что школьникам нужно дать возможность попробовать себя в разных областях.

«Если есть потребность, чтобы научились готовить или обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, то такая возможность должна у них быть», — сказала Васильева во время круглого стола комитета Госдумы по просвещению.

РИА «Новости»

Представитель министерства добавила, что возможность разделять классы на подгруппы получат школы при согласовании с родителями учеников.

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что нельзя забывать о традициях регионов при разделении школьников по половым группам. Она пояснила, что в субъектах ситуация разная: кому-то нужно, чтобы мальчик умел готовить, а для кого-то важно, чтобы он владел рабочими инструментами.

«Наши традиционные ценности безусловно должны учитываться в нашей образовательной системе», — заявила депутат и предложила эту тему еще обсудить.

Обязательный урок труда (технологии) появится в начальных и средних классах российских школ с 1 сентября 2024 года.

Право на труд

Профессии уже давно не делятся на мужские и женские, поэтому сепарировать школьников на мальчиков и девочек для уроков труда не нужно. Таким мнением с «360» поделилась учитель и профориентолог Наталья Тихонова.

Она отметила, что сейчас в ранее считавшихся исключительно мужскими профессиями большое количество женщин и наоборот.

Самые известные шеф-повара и модельеры — это мужчины, хотя у нас считается, что этот труд женский. Каждый ребенок вправе попробовать тот вид работы, который ему интересен. Наталья Тихонова Учитель и профориентолог

Экспаперт отметила, лучше всего, если дети на уроках труда начнут пробовать себя в разных профессиях, чтобы понять, к чему они более склонны. Они смогут работать в этом направлении, накапливая навыки.

«Это профориентирование на раннем этапе, когда дети отсеивают разные виды деятельности, говоря о том, что им это неинтересно», — пояснила специалист.

Тихонова добавила, что также детей обучать практическим навыкам, которые понадобятся во взрослой жизни: приготовление пищи, выполнение домашних обязанностей. Если делать это в игровой форме, то это вызовет у школьников интерес.

Новая база

Совмещать уроки труда не нужно, заявила социолог Вероника Сорокина. Мальчики и девочки должны заниматься своими делами, но требуется изменить сам подход к обучению. Школьникам нужны практические навыки, которые смогут пригодиться в жизни.

РИА «Новости»

В качестве примера она привела уроки труда в советской школе, когда ученицы шили юбки и фартуки. Тогда это была необходимость, потому что в стране был дефицит. Сегодня ситуация кардинально другая.

«На уроках труда надо хотя бы доносить до мальчиков какие-то основы электрики, например, плюс-минус, чтобы где-то не замкнуло, какие-то основы, чтобы они не из „Фиксиков“ узнавали как работает

Социолог не увидела необходимости обучать современных школьниц кройке, шитью и готовке. Уроки труда для девочек она предложила заменить мастер-классами, которые заинтересуют современных детей. В качестве примеров она привела работу с эпоксидгной смолой, лепку из глины, макраме, вязание крючком и плетение из бисера.

«Сейчас очень развито направление ручного труда, хендмейд. Если девочкам это покажут и они попробуют это не на платных курсах, а в школе, то им станет намного интереснее и дети с удовольствием пойдут на уроки», — подытожила Сорокина.