Образование 09 декабря 2023, 00:12 Усиление охраны или борьба с травлей? Что остановит стрельбу в школах Депутат Смолин: травлю в школах психологам не побороть, нужно менять систему РИА «Новости»

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Стрельба в брянской гимназии № 5, в которой погибла раненная школьница и покончила с собой устроившая стрельбу девочка, подняла вопрос: каких изменений требуют российские школы. Брянская гимназистка схватилась за оружие, чтобы отомстить травившим ее обидчикам. Ружье в учебное заведение она пронесла в тубусе для чертежей мимо охранницы. При этом за две недели до стрельбы девочка прошла тест на суицидальные наклонности и чувства одиночества. Какой из факторов стал причиной бойни или они все сыграли свою роль, выяснят криминалисты. Но вопрос о необходимых изменениях для защиты детей остается открытым.

Буллинг в рамки не загнать

Работа школьных психологов проблемы детской жестокости не решит. Об этом «360» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он напомнил, что главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе уже говорил о том, что аномалии развития имеют около 70% всех современных детей.

«Из них около 6% имеют отклонения психического здоровья. Никакой школьный психолог с этой ситуацией не справится», — подчеркнул Смолин.

Отвечая на вопрос о травле в учебных заведениях он заявил, что школа — это зеркало общества, которое сегодня вынужденно находится в жесткой эмоционально-информационной среде.

РИА «Новости»

«Посмотрите, сколько ненависти выливается в интернет. Мы не можем удивляться тому, что на школы это тоже распространяется», — заявил депутат.

Олег Смолин подтвердил, что Госдума сейчас рассматривает вопрос о внесении изменений в законы для предотвращения или наказания за травлю. При этом он отметил, что отношения в образовании — это вопрос не юридического характера, а, скорее, нравственный и психологический.

Вопросы образования

Выходом из ситуации Олег Смолин назвал изменение школьного образования и использование накопленного педагогического опыта, который есть в России.

«Нужно вернуть школьному предмету литературе, его исходный смысл. Как говорила моя любимая учительница, литература — это не учебный предмет, а воспитание души. У нас для удобства сдачи ЕГЭ его заменило литературоведение. Вместо разбора нравственных проблем героев дети учат художественные приемы, которые использовали поэты и писатели», — добавил депутат.

В качестве положительного опыта он привел в пример гуманную педагогику академика Российской академии образования Шалвы Амонашвили и уроки доброты известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

«Никакие основы религиозных культур эта работа не заменит. Это совершенно разные вещи», — подчеркнул Смолин.

РИА «Новости»

Гуманная педагогика Шалвы Амонашвили на первое место ставит личность ученика и его индивидуальные интересы и особенности. Главной задачей для родителей и педагогов является задача воспитания в школьнике стремлений к развитию, любопытству и свободе.

Юрий Куклачев давно проводит уроки доброты в российских школах и даже детских колониях. На таких встречах он рассказами из жизни или простыми историями объясняет детям важность гуманных взглядов, а также призывает учителей и родителей отказаться от принуждения детей к учебе.

Проблемы учителей

Еще одной проблемой возникновения насилия в школах Олег Смолин назвал статус современного учителя. Он пояснил, что сегодня школьные педагоги несут на себе огромную нагрузку, взяв на себя несколько ставок и классное руководство.

«Такой учитель не может нормально работать с детьми. У него просто не хватит душевных сил. Поэтому насилие в школе — это во многом проблема статуса современного педагога», — подчеркнул он.

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Депутат процитировал свою знакомую учительницу из Санкт-Петербурга, которая сказала, что дети безошибочно чувствуют, что педагоги делают для них, но они даже не представляют, сколько сил у них уходит на отчеты, бумаги и выход на нормальные показатели. По словам Смолина, только возвращение к прямому образованию может положить конец насилию в учебных заведениях.

Школьная безопасность

Отсутствие работающих металлоискателей в школах — не самая главная проблема в обеспечении безопасности детей. Необходимо повышать квалификацию охранников и выработать определенные требования к сотрудникам, которые выходят на работу в учебные заведения. Об этом «360» заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

У нас нет единых требований и сертификаций охранников, которые работают в учебных заведениях. Грубо говоря, вчера он работал на строительной площадке, а сегодня его поставили в школу. Дмитрий Курдесов Руководитель общественного движения «За безопасность»

Эксперт отметил, что необходимо выработать единые стандарты к охранникам, которые могут работать в учреждениях, где основной контингент — это несовершеннолетние.

Отвечая на вопрос о том, могут ли охранники досматривать вещи школьников, если существует подозрение, что они несут опасные предметы, Дмитрий Курдесов ответил, что задача охранника не пропустить возможного нарушителя внутрь помещения.

«Если у охранника возникает подозрение, что ребенок несет запрещенный предмет, то охранник обязан его не допустить внутрь и вызвать сотрудника администрации», — объяснил он.

Только сотрудники администрации и педагоги могут выяснить оправданы были подозрения охранника или нет.