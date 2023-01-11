Эксклюзив 11 января 2023, 19:32 Уроки гадкого. Почему беспределят в школах Писатель Беседин: инцидент в красноярской школе № 34 обнуляет систему образования РИА «Новости»

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В средней школе № 34 Красноярска произошел скандал: учительница применила физическую силу против одной из учениц за то, что девочка курила на уроке электронную сигарету. Следователи возбудили дело о «ненадлежащем исполнении обязанностей» на педагога — ветерана труда с 30-летним стажем. Как мы могли до такого дойти и почему преследовать учителей — безумие, в эксклюзивной колонке для «360» объяснил писатель Платон Беседин.

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Далее — прямая речь.

Одно время, довольно долго, я писал о том, что происходит в школах, пытался достучаться, привлечь внимание, а потом выгорел. Да, делаю акцент на этом слове — «выгорел», поскольку караван школьных новостей, тоскливых и злых, вызывает хандру, а подчас боль. Представляю, насколько трудно учителям. Вот уж кто выгорает так выгорает.

Меж тем случай, произошедший в красноярской школе, родил внутри меня гнев, переходящий в протест. Фабула происшествия — из того, что известно на данный момент, согласно основной версии: шестиклассница (первоначально сообщалось о пятикласснице) курила на уроке электронную сигарету. Учительница попросила убрать ее, на что получила отказ. Попыталась забрать сигарету у ученицы — и в ответ была облита водой. После чего завязалась драка.

Сообщается, что виноватой сделали учительницу — педагога с 30-летним стажем. Более того, появилась информация и о том, что Следственный комитет уже возбудил дело.

Если все вышесказанное соответствует действительности — а, по всей видимости, так оно и есть, — то мы имеем дело с глупостью, граничащей с диверсией, с прецедентом, обнуляющим систему образованию как таковую. Однако ситуация эта вытекает из общего положения дел. Потому что учитель сегодня ставится в унизительное положение.

Долгое время благодаря безумию реформ и странной политике считалось, что образование в России — услуга. Относительно недавно Владимир Владимирович Путин, к счастью, заявил, что такое положение дел недопустимо. Президент, как всегда, четко расставил акценты. Но машина системы образования пока не перестроилась — не успела или не захотела.

Учитель зачастую продолжает восприниматься как человек, оказывающий услугу. Причем оплачивается его работа, за редким исключением (вроде Москвы), весьма скромно. Я бы сказал иначе: позорно и недопустимо. Однако еще хуже мизерных окладов — бюрократическая волокита, когда система обязывает педагога заполнять бесчисленное число бессмысленных бумажек.

Есть такое хрестоматийное произведение Валентина Распутина «Уроки французского». По сюжету, учительница, вкладывая душу, перевоспитывала трудного подростка. И добилась положительного результата. Беда в том, что в современных реалиях подобное невозможно.

Во-первых, потому что сейчас учительница занята бумажной волокитой, и ей бы банально не хватило времени на ученика. Во-вторых, потому что нынешняя школа предоставляет информацию, но не воспитывает. Меж тем, как писал еще философ Ильин, образование без воспитания бесполезно.

Но попробуйте воспитай современного ребенка, подростка! Ту же в спор влезут родители, которые радостно передоверили своих недорослей учителям и требуют от тех решить все вопросы. Да и сами подростки ныне — не чета сверстникам из прошлого. Я бы охарактеризовал их как помесь Митрофанушки из «Недоросля» Фонвизина и «детей кукурузы» Стивена Кинга. Они в случае «наезда» сразу расскажут о правах человека (ребенка в данном случае) и станут стращать судами.

РИА «Новости»

Вообще (впрочем, это тема для отдельной статьи) у современных подростков в головах феноменальная каша, перекочевавшая туда из социальных сетей, когда они требуют психолога, ничего неделания и свободы самовыражения. На Западе — Россия мчит к тому — это зачастую выражается даже не в трансгендерном безумии, а в том, что детки — это коллективное оно (он и она нежелательны для самоидентификации) — представляют себя кошечками и собачками, гадя на школьный пол. По завету «беса» Лямшина из романа Достоевского: «Все в кашу, все перевернуть с ног на голову — и так победить…»

И главное в контексте произошедшего: детки не только не понимают, что есть хорошо и что есть плохо (им бы стихотворение Маяковского штудировать), но и не имеют авторитетов. Ведь степень уважения исходит исключительно из количества бабла. У учителя нет айфона? Сколько он там получает? Фу, нищеброд!

Простите, а у нас как-то работают над образом учителя в стране, над престижностью и важностью этой профессии? Полагаю, вы знаете ответ.

Поэтому и происходит то, что происходит. Случай в Красноярске — только один из их. Но преследовать педагогов, наказывать — безумие. У нас и так чуть ли не в каждой школе висит объявление «Требуется учитель». На некоторые вакансии не находят педагогов месяцами. А кто захочет работать на таких и в таких условиях? Но все начинается с образованиями — абсолютно все. И здесь в первую очередь куется Победа (в самом широком понимании слова) — и государства, и народа, и каждого человека.

Закончу я этот текст очень правильной цитатой из Стелленбосского университета: «Уничтожение нации не требует использования ядерных бомб или ракет. Достаточно снизить качество образования и разрешить обман при сдаче экзаменов. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания рушатся от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов. Справедливость утрачивается в руках таких прокуроров и судей. Крах образования — это крах нации».