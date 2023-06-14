Образование 14 июня 2023, 13:14 Учебные заведения улучшат образовательный процесс благодаря «МегаФон Облаку» Lookstudio / Freepik

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Преподаватели, сотрудники и слушатели Института развития образования Свердловской области получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде. Усовершенствовать образовательный процесс помогла виртуальная инфраструктура, предоставленная «Мегафоном».

Обеспечивать дистанционную работу институту позволяют специализированные информационные системы. Их разработали с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков.

Благодаря безопасной и гибкой облачной инфраструктуре можно организовать обмен информацией между учащимися и преподавателями на одной площадке, а также оптимизировать учебные и рабочие процессы. Масштабирование виртуальной инфраструктуры не потребует дополнительных затрат.

Виртуальные серверы позволяют получить доступ ко всей информации, необходимой для дистанционного обучения. Хранение файлов обеспечили путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных «Мегафон» поддерживает по сервисной модели.

Размещение в облаке экономит время и деньги на создание IТ-инфраструктуры, а также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Кроме того, «Мегафон» как провайдер полностью решает вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и предоставляет дополнительные средства защиты, если появляется такая необходимость.

«Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», — отметил директор по облачным и инфраструктурным решениям «Мегафона» Александр Осипов.

Все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены, поскольку «Мегафон Облако» ежегодно проходит аудиты безопасности. Надежность гарантирует аттестация по самому высокому уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1. Такие требования предъявляют к государственным информационным системам.

В облачную систему «Мегафона» входят решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS и сервисы SaaS, среди которых есть офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема, созданная на базе российского ПО, включает более 25 услуг, актуальных как для бизнеса, так и для государства.