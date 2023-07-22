Эксклюзив 22 июля 2023, 20:50 Труд, который мы заслужили? О новом школьном законе Писатель Беседин: начинать приучать детей к труду нужно дома РИА «Новости»

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В школах начнут преподавать детям принципы трудового воспитания. Инициатива хорошая, но приучать к этому подрастающее поколение нужно правильно. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» напомнил, что все начинается с семьи — именно дома нужно прививать адекватное отношение к таким активностям, чтобы они были в радость.

Далее — его прямая речь.

Мир странен. В июне я был в одной из школ, рассказывал о Пушкине. А после, когда официоз кончился, мы заговорили с директором. И речь коснулась дел сугубо хозяйственных: высадка цветов, побелка бордюров, покраска турников.

— Так попросите учеников, делов-то! — наивно выдохнул я.

— Нельзя! Ни-ни-ни! — улыбнулся директор. — Один раз попросили: так мамаша скандал учинила. Мол, не по закону это…

Озадачился я, искренне озадачился. Вспомнил те славные времена, когда, вооружившись лопатой, вскапывал землю возле школы, красил брусья и белил деревья. Больше всего нравилось вскапывать, кстати.

Ладно, то я — у меня, как в известном фильме: «Кто на мясокомбинат? — Я! — Кто на песчаный карьер? — Я! — Да подождите вы, гражданин». Но ведь работали и лентяи, и троечники. Хорошо было, без шуток.

А тут — вот такое. Оказывается, нельзя теперь бедных деток «эксплуатировать». У нас вообще школьников жалеть принято. Не только в труде, но и в учебе: мол, отменим им романы Достоевского, а то ж не понимают они мотивацию Раскольникова. «Тихий Дон»? Тут вообще беда, ох, беда…

Что ж, Государственная дума решила за дело взяться серьезно. Поэтому, как сообщил нам Вячеслав Володин, принят закон о трудовом воспитании школьников.

На практике это означает следующее: теперь учащиеся станут благоустраивать территорию, помогать в библиотеке, рисовать шедевры на площадке и так далее. В общем, отныне «а можно мне двух мальчиков покрепче» на законной основе.

Инициатива, на самом деле, здравая. Приучать к труду — правильно. Более того, если за это и бонусы полагаются, то вообще хорошо. Ведь действительно дико и странно, что облагораживанием школьной территории заняты учителя, которые и без того задавлены бюрократией.

Другой вопрос: как закон станут реализовываться на практике? Если это будет банальная принудиловка, то эффект окажется либо мизерным, либо вообще обратным.

Юридический закон без закона морального — ничто, пшик. Это я говорю к тому, что мало просто писать соответствующие бумаги в Думу, важно создавать соответствующую мотивационную среду. А для этого поднимать и авторитет учителя, и значимость труда как такового. То есть показывать, почему трудиться — это здорово, почему созидать — это классно.

Ведь очевидно, что данный закон делает отсылку в советское прошлое. Но в те времена, напомню, труд был сакрален, а человек труда чуть ли ни канонизировался. Сейчас, во времена менеджеров и блогеров, несколько другая история. Поэтому, вновь делаю акцент, закон важен, да. Но крайне важна и мотивационная, психологическая, моральная сторона вопроса. Тогда труд, действительно, будет облагораживать и приносить радость.

И да, я неслучайно в начале сказал о возмутившемся родителе. С этого все начинается. С приучения к труду дома. Когда это есть, а не замашки в стиле графини или Митрофанушки, тогда и поработать от души хочется.

А покрасить что-то в школе — это, поверьте, круто. Я и сейчас это люблю. Недавно вот в детском садике большую покраску площадок устроили — душевно прошло, в созидании.