Образование 17 июля 2023, 14:40 Студенты российских вузов приступили к производственной практике на Московском НПЗ Автор фото: Стоян Васев

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Студенты старших курсов высших и средних учебных заведений России начали проходить преддипломные и научно-исследовательские практики на Московском нефтеперерабатывающем заводе в новом сезоне. Участниками программы стали крупнейшие вузы страны, готовящие специалистов в нефтяной отрасли.

МНПЗ создал широкую образовательную платформу для подготовки кадров. В учебные программы включены курсы для школьников и студентов, а также проекты развития и повышения квалификации персонала.

Каждый год практику на Московском НПЗ проходят свыше сотни студентов, в том числе учащиеся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, РХТУ им. Менделеева, МГУ им. Ломоносова и других университетов и колледжей. В рамках практических занятий будущие специалисты знакомятся с производственным процессом и работой систем промышленной безопасности, а также изучают передовые природоохранные технологии нефтепереработки.

Автор фото: Стоян Васев

Студенты проходят практику на производственных объектах предприятия и на современном учебном полигоне МНПЗ, включающем пять тренировочных комплексов и 3D-динамические модели технологических установок для подготовки персонала. Их оснастили производственным оборудованием и цифровыми системами управления. Часть учебной программы проходит в VR, благодаря чему можно подробно изучить процессы нефтепереработки.

«Практика на Московском НПЗ — это уникальная возможность для студентов познакомиться с основами профессии, получить свои первые навыки работы на самом современном оборудовании», — отметил декан факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина профессор Борис Тонконогов.

По его словам, вуз активно сотрудничает с работодателями, чтобы студенты могли осваивать профессии с самого начала учебы. Такие партнерские проекты помогают достигать главной цели — вырастить специалистов, которые внесут вклад в отрасль и обеспечат технологический прогресс, подчеркнул профессор.

Автор фото: Стоян Васев

Опытные наставники Московского НПЗ становятся проводниками в отрасль для сотен студентов, обратила внимание заместитель генерального директора по персоналу Наталья Кайзер.

«Производственная практика является частью масштабной образовательной программы МНПЗ, которая также включает обучение по целевому набору, проведение научно-технических конференций и инженерных кейс-чемпионатов и является весомым вкладом в карьеру», — резюмировала она.