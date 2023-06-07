Образование 07 июня 2023, 18:46 (обновлено: 07 июня 2023, 20:39) Специализированный магазин для образования появился в Москве Телеканал «360»

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Торжественное открытие специализированного магазина «Комус» для образования состоялось в Москве. Теперь купить все необходимое для учебы, а также посетить мастер-классы можно на Тушинской улице.

Необычная торговая точка появилась в столичном ТЦ «Праздник». В ассортименте магазина более 6000 товаров для работы, учебы и творчества. Здесь можно выбрать канцелярию для офиса, собрать ребенка в школу или найти новое хобби.

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Новый «Комус» — не просто канцелярский магазин, а специализированный маркет для образования. Пространство площадью около 400 квадратных метров поделили на зоны. В одной из них продают тетради, рюкзаки, альбомы и другие привычные товары для школы и творчества. Во второй зоне находятся позиции, которые только внедряют в учебных заведениях, в том числе в высших.

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«У многих школа ассоциируется, в первую очередь, с тетрадями, ручками, дневниками. Но сегодня это далеко не все: ноутбуки, графические планшеты, очки виртуальной реальности — все это нам сегодня помогает учиться. И мы постарались создать — и нам это удалось — такой магазин, в котором это все можно было бы не только посмотреть, но и потрогать», — рассказала руководитель направления «Образование» компании «Комус» Лейла Гулиева.

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В специализированном магазине также есть зона коворкинга, где каждый день проходят мастер-классы для детей, родителей и учителей. Благодаря таким мероприятиям можно освоить новое хобби или улучшить навыки в профессии.

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В роли преподавателей выступают ведущие специалисты в сфере образования, психологи и эксперты профессиональных курсов. На одном из занятий рассказали, как развивать оба полушария головного мозга с помощью нейронных техник.

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«Можно начинать использовать в разное время — и для себя, и для своих детей. И можно, преподавая, в паузах между упражнениями делать такие же задания, которые помогут развиваться детям, взрослым, создавать новые нейронные связи и тем самым укреплять наши знания», — поделилась впечатлениями преподаватель иностранных языков Оксана Лебедева.

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Посмотреть расписание мастер-классов можно на сайте «Комуса». Там же можно предварительно записаться на заинтересовавшее занятие.

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В специализированном магазине также есть шоурум мебели для учебных заведений. Вживую ознакомиться с ассортиментом можно в часы работы — с 09:00 до 21:00.

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