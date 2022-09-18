Поправки о недостоверных картах России: зачем их вводить | 360°

Образование 18 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Штраф на миллион за недостоверную границу. В чем цель поправок о картах России Депутат Валеев: поправки о недостоверных картах не направлены на искажение истории РИА «Новости»

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Депутаты «Единой России» предложили признавать экстремистскими материалы, которые оспаривают территориальную целостность России. Поправки, подготовленные парламентариями, предполагают штраф или арест до 15 суток за распространение карт с неправильными границами и другой подобной продукции. Инициатива вызвала много вопросов. В частности, какой будет судьба учебников и других образовательных материалов, изданных до 2014 года.

Скрытая антироссийская пропаганда

Два законопроекта против распространения карт и прочей продукции, оспаривающей территориальную целостность России, внесли в Госдуму председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

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Авторы поправок предложили дополнить закон «О противодействии экстремистской деятельности» нормой, по которой к экстремистским материалам будут относить «картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность РФ».

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В пояснительной записке депутаты указали на случаи распространения в России печатно-буклетной, картографической и другой продукции, на которой те или иные части территории России, в частности Крым и Южные Курилы, наглядно отнесены к территориям других стран.

Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России Авторы поправок.

Опасность для детей

Второй законопроект предлагает скорректировать Кодекс об административных правонарушениях и внести туда положения, которые будут наказывать за распространение и публичную демонстрацию некорректных карт. Нарушителей предлагают штрафовать или арестовывать на срок до 15 суток. Для юрлиц предусмотрели штрафные санкции до миллиона рублей.

Также в проекте предлагается расширить применение этой статьи КоАП и на случаи распространения данных, которые не входят в федеральный список экстремистских материалов, но были признаны экстремистскими согласно действующему законодательству.

В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию. <…> И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться Василий Пискарев председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Пискарев напомнил про случай с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым обозначили как часть Украины. По его мнению, это часть гибридной войны, развязанной Западом против России.

«Распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение нашему комитету принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции», — написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что поправки в КоАП поддержало правительство.

Как быть школам

Один из авторов поправок, депутат Анатолий Выборный, заявил, что если территория спорная, то это можно указывать в учебниках и оценивать все точки зрения на этот счет. По его словам, на момент издания объективность необходимо соблюсти максимальную.

«Если учебник издан и уже поступил в образовательные организации, а затем территория оказалась присоединена, то здесь никакой ответственности нет. Но затем в переиздании учебника измененный статус территории должен учитываться», — пояснил он в беседе с газетой «Коммерсант».

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в комментарии «360» подчеркнул, что авторы законопроектов не говорят о пересмотре истории. К тому же, напомнил депутат, нужно помнить о том, что закон обратной силы не имеет.

Мы на пересмотр истории не претендуем и законодательство тоже. <…> Из песни слова не выбрасывают. То, что было в нашей истории, все это останется. А в каком объеме будет в новых учебниках — это уже вопрос не ко мне Эрнест Валеев зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Валеев подчеркнул, что если говорить об учебных материалах или картах России, которые были изданы, например, до воссоединения Крыма с РФ, то никакой проблемы тут нет.

«То есть речь идет о нарушении закона, а тогда они закон не нарушали. И потом, я думаю, вы знаете правило о том, что закон обратной силы не имеет, особенно когда устанавливают ответственность. Поэтому общие подходы в уголовном и административном плане мы не меняем», — уточнил парламентарий.

Незнание не освобождает от ответственности

Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков в комментарии «360» пояснил, что в уничтожении карт, которые были изданы, например, до воссоединения Крыма с Россией, конечно, нет никакой необходимости.

«Здесь не стоит вопрос о том, чтобы уничтожить все, что уже не отвечает новым данным», — подчеркнул он.

По его словам, речь идет о том, что торговые точки не могут, например, продавать карты РФ, которые не соответствуют ее границам, это будет являться нарушением закона. По мнению юриста, это не значит, что те или иные карты нельзя применять для обучения истории как таковой.

Вопрос стоит именно о запрете публичного признания или публикации этих карт, которые не соответствуют действительности, установленной на текущий момент. Но это не говорит о том, что все тиражи старых учебников с картами надо уничтожить Сергей Горшков адвокат правового центра «Человек и закон».

Горшков отметил, что если поправки примут, то издателям периодики нужно понимать: если они будут публиковать карты России или изображения, которые прямо подпадают под действие данного закона, то их привлекут к ответственности. Он не исключил даже лишения лицензии СМИ.

«То есть говорить о том, что кто-то что-то не знает, не получится. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности», — добавил он.

Адвокат напомнил, что любое уголовное или административное правонарушение обязаны выявлять сотрудники правоохранительных органов. То есть действующий сотрудник правоохранительных органов, увидев или узнав о совершаемом или совершенном уголовном или административном правонарушении, обязан доложить своему начальству, а оно направит информацию в надлежащий орган для принятия мер, заключил эксперт.

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