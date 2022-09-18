Зачем в школах рассказывать об истоках украинского нацизма | 360°

Школьникам предложили рассказать об истоках украинского нацизма. Но грань в работе с молодежью слишком тонкая
Сопредседатель движения «Образование для всех» Комков не поддержал идею уроков об нацизме
РИА «Новости»
Российскую школьную программу по истории предложили дополнить данными об истоках современного украинского национализма. Нововведение, по мнению авторов инициативы, должно объяснить события, которые сегодня происходят в соседней стране, и причины проведения специальной военной операции. В идее увидели недоработки. В школах недостаточно грамотных учителей, которые верно расскажут всю историю, что может привести к повышенной вспышке интереса к страшным идеям. Рассказ об украинских националистах предложили не связывать с событиями сегодняшнего дня, а включить в раздел о Великой Отечественной войне.
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Поправки к урокам
С инициативой ввести в школьные уроки истории рассказ об украинских националистах и борьбе с ними советских спецслужб выступил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на презентации сборника «Черная книга. Зверства бандеровцев».
Он отметил, что РВИО готово предоставить учителям достоверные материалы, чтобы они смогли рассказать детям о том, чьи идеи легли в основу кризиса, которым сегодня охвачена Украина.
«Мы со своей стороны можем помочь создать специальный урок, посвященный истокам кровавых событий, которые сегодня происходят на Украине, рассказать, кто виновен в этом и что защищают наши воины, героически воюющие сейчас, что они защищают в том числе школьников», — заявил Мягков.
РИА «Новости»
Научный директор РВИО также поддержал идею создания фильма о работе сотрудников советских спецслужб по ликвидации бандеровского подполья во время Великой Отечественной войны. По его словам, сохранение памяти о героях спецорганов должно стать частью воспитания молодого поколения.
Большие риски
Рассказ об истоках нацизма можно включить в уроки, но только в связке с Великой Отечественной войной и безотносительно к событиям сегодняшних дней. В работе с молодежью есть очень тонкая грань, которую легко нарушить. Тем более когда много лет в стране не занимались патриотическим воспитанием. Об этом «360» заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.
«От этой инициативы я бы пока воздержался без разбора экспертов и специалистов в сфере образования. Молодежная среда достаточно разнообразна, поэтому здесь нужна ювелирная работа. Потому-то есть риск вызвать обратную реакцию и возбудить нездоровый интерес к идеям нацизма, как это было с уроками полового воспитания», — заявил эксперт.
В качестве альтернативы Комков предложил рассказывать об истории страны, о борьбе народа с захватчиками в годы Великой Отечественной войны и упоминать нацизм только в этой связке.
РИА «Новости»
«С нынешней ситуацией я бы не стал напрямую связывать. Если возникает интерес — отвечать на вопросы школьников. А вводить обязательным курсом не нужно. Не везде есть грамотные и опытные учителя, которые могут все грамотно объяснить», — добавил специалист.
Он не исключил, что среди преподавательского состава могут найтись недобросовестные лица, которые воспользуются предоставленной им возможностью и уведут школьников в совершенно другом направлении.
«Можно упомянуть и рассказать, как в годы Великой Отечественной войны шла борьба с украинским национализмом и бандеровским подпольем. Но заострять внимание через эту призму истории на нынешней ситуации не стоит. Лучше пока воздержаться», — подытожил Комков.