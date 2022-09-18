Зачем в школах рассказывать об истоках украинского нацизма | 360°

Образование 18 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Школьникам предложили рассказать об истоках украинского нацизма. Но грань в работе с молодежью слишком тонкая Сопредседатель движения «Образование для всех» Комков не поддержал идею уроков об нацизме РИА «Новости»

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Российскую школьную программу по истории предложили дополнить данными об истоках современного украинского национализма. Нововведение, по мнению авторов инициативы, должно объяснить события, которые сегодня происходят в соседней стране, и причины проведения специальной военной операции. В идее увидели недоработки. В школах недостаточно грамотных учителей, которые верно расскажут всю историю, что может привести к повышенной вспышке интереса к страшным идеям. Рассказ об украинских националистах предложили не связывать с событиями сегодняшнего дня, а включить в раздел о Великой Отечественной войне.

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Поправки к урокам

С инициативой ввести в школьные уроки истории рассказ об украинских националистах и борьбе с ними советских спецслужб выступил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на презентации сборника «Черная книга. Зверства бандеровцев».

Он отметил, что РВИО готово предоставить учителям достоверные материалы, чтобы они смогли рассказать детям о том, чьи идеи легли в основу кризиса, которым сегодня охвачена Украина.

«Мы со своей стороны можем помочь создать специальный урок, посвященный истокам кровавых событий, которые сегодня происходят на Украине, рассказать, кто виновен в этом и что защищают наши воины, героически воюющие сейчас, что они защищают в том числе школьников», — заявил Мягков.

РИА «Новости»

Научный директор РВИО также поддержал идею создания фильма о работе сотрудников советских спецслужб по ликвидации бандеровского подполья во время Великой Отечественной войны. По его словам, сохранение памяти о героях спецорганов должно стать частью воспитания молодого поколения.

Большие риски

Рассказ об истоках нацизма можно включить в уроки, но только в связке с Великой Отечественной войной и безотносительно к событиям сегодняшних дней. В работе с молодежью есть очень тонкая грань, которую легко нарушить. Тем более когда много лет в стране не занимались патриотическим воспитанием. Об этом «360» заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«От этой инициативы я бы пока воздержался без разбора экспертов и специалистов в сфере образования. Молодежная среда достаточно разнообразна, поэтому здесь нужна ювелирная работа. Потому-то есть риск вызвать обратную реакцию и возбудить нездоровый интерес к идеям нацизма, как это было с уроками полового воспитания», — заявил эксперт.

В качестве альтернативы Комков предложил рассказывать об истории страны, о борьбе народа с захватчиками в годы Великой Отечественной войны и упоминать нацизм только в этой связке.

РИА «Новости»

«С нынешней ситуацией я бы не стал напрямую связывать. Если возникает интерес — отвечать на вопросы школьников. А вводить обязательным курсом не нужно. Не везде есть грамотные и опытные учителя, которые могут все грамотно объяснить», — добавил специалист.

Он не исключил, что среди преподавательского состава могут найтись недобросовестные лица, которые воспользуются предоставленной им возможностью и уведут школьников в совершенно другом направлении.

«Можно упомянуть и рассказать, как в годы Великой Отечественной войны шла борьба с украинским национализмом и бандеровским подпольем. Но заострять внимание через эту призму истории на нынешней ситуации не стоит. Лучше пока воздержаться», — подытожил Комков.

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