Образование 14 мая 2023, 02:24 Школьникам предложат сдаваться. ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году изменили несильно Психолог Дугенцова посоветовала школьникам перед ЕГЭ не считать его важным экзаменом РИА «Новости»

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Выпускные экзамены в девятых и одиннадцатых классах российских школ начнутся с 24 мая. Беспокойство школьников и их родителей вполне объяснимо. Но выпускные экзамены на самом деле не такие страшные, чтобы сильно переживать. Главные моменты в предстоящей проверке знаний школьников, а также советы психологов собрал «360».

ОГЭ — 2023

Девятиклассники первыми отправятся на экзамены. Для допуска к ним в конце второй четверти они написали итоговое сочинение, а в феврале и марте прошли итоговое собеседование — это тоже части государственной итоговой аттестации.

Так специалисты выявили умение школьников письменно формулировать свои мысли, а также проверили навыки построения речи и умение вести диалог и пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.

Расписание ОГЭ-2023 года выглядит так:

24 мая 2023 — история, физика, биология (результаты до 1 июня),

30 мая 2023 — обществознание (результаты до 7 июня),

2 и 3 июня 2023 — иностранный язык (результаты до 10 июня),

6 июня 2023 — русский язык (результаты до 13 июня),

9 июня 2023 — математика (результаты до 17 июня),

14 июня 2023 — литература, физика, информатика и ИКТ, география (результаты до 22 июня),

17 июня 2023 — обществознание, биология, химия (результаты до 25 июня).

Для тех, кто не успел в эти дни предусмотрели специальный резерв. Русский язык и математику можно сдать 26 и 28 июня. Все остальные экзамены — 27 и 30 июня, а также 1 июля.

Еще один дополнительный период проведут осенью: 4 сентября можно сдать математику, 7 сентября — русский язык, 12 сентября — историю, биологию, физику и географию, 15 сентября — обществознание, химию, информатику, литературу и иностранные языки.

ЕГЭ — 2023

Выпускникам школ для получения аттестата в обязательном порядке нужно сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, которая разделяется на базовый и профильный уровни. Решение о дополнительных экзаменах школьники принимают самостоятельно. Сдавать можно не менее двух экзаменов.

Расписание основного периода ЕГЭ — 2023 года выглядит так:

26 мая — география, литература, химия (результаты до 12 июня),

29 мая — русский язык (результаты до 17 июня),

1 июня — математика (результаты до 21 июня),

5 июня — история, физика (результаты до 21 июня),

8 июня — обществознание (результаты до 23 июня),

13 июня — иностранный язык (письменно) (результаты до 24 июня), и биология (результаты до 1 июля),

16 и 17 июня — иностранный язык (речь) (результаты до 2 июля),

19 и 20 июня — информатика и ИКТ (результаты до 22 июня).

Выбор дополнительных дисциплин связан с вузом и факультетом, куда собирается поступать выпускник.

В этом году Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) внес несколько изменений в сдачу ЕГЭ. В частности, сняли ограничения на максимальное количество слов в сочинении по русскому языку. В математике появились блоки: сначала идут практико-ориентированные задания, а после упражнения по алгебре и геометрии. В проверке знаний физики появились сдачи по статистике, а экзамен по химии превратили в тест.

РИА «Новости»

Самые большие изменения произошли в ЕГЭ по истории. Там увеличилось число заданий на проверку знания о Великой Отечественной войне. Теперь их общее число составляет не менее 20%.

Для получения аттестата школьнику достаточно сдать русский язык и математику базового уровня на 24 из 100 баллов и три балла из пяти соответственно. Для профильной математике минимальный уровень знаний составил 27 баллов из 100. Если же выпускник собрался поступать в вуз, минимальный уровень баллов выше.

Справиться со стрессом

Переживания от предстоящих экзаменов могут сыграть злую шутку, как со школьником так и его родителями. Такое состояние не приведет ни к чему хорошему во время самой проверки знаний. Поэтому лучше заранее проработать настроения в семье. Об этом в беседе с «360» заявила детский психолог Дарья Дугенцова. Она подчеркнула, что прежде всего нужно снизить важность предстоящего экзамена.

«Понятно, что это очень важный шаг, что это серьезное мероприятие и так далее. Но эту важность надо убрать. Для этого нужно разрешить себе понять, что ребенок может не сдать экзамены и подготовить свою психику к такой ситуации», — пояснила эксперт.

РИА «Новости»

Психолог подчеркнула, что важно заранее проговорить с ребенком эту возможность, обсудить с ним все эмоции, которые его переполняют, родителям тоже не нужно сдерживать себя и высказать все, что они думают.

«Самое главное, выразить это негодование и принять, что этот факт может произойти. Это снимет с него всю важность и снимет напряжение, которое сильно мешает. Если оно уйдет, то из своей практики скажу, дети сдают экзамены даже лучше, чем они думали сначала», — заявила Дугенцова.

Вторым важным моментом она назвала «зажимание» эмоций. Когда накопившийся негатив переходит в агрессию и раздражение, как у школьников так и у родителей.

«В этом случае можно побить подушку, покричать, побегать, но важно убрать это мышечно-нервное напряжение, потому что оно скапливается и останавливает внутреннее эмоциональное развитие», — рассказала психолог и добавила, что каждый может найти свой способ. Главное, чтобы он был социально-приемлемым.

Время учебы прошло

Тратящим все последние силы на подготовку к экзаменам школьникам психолог посоветовала остановиться. «Когда остался месяц или меньше уже все равно ничего не выучишь. Не стоит сидеть 24 на семь за этими уроками и пытаться запомнить все, что не учил 10 лет», — отметила она.

Эксперт пояснила, что нужно определить планку, сколько времени выпускник готов посвятить подготовке, чтобы не страдать морально.

«Здесь надо задать себе вопрос: а сколько я готов сейчас тратить на учебу, чтобы я не чувствовал, что я над собой издеваюсь. Первый ответ, который приходит в голову. Допустим, пришел ответ два. Это означает два часа усердной подготовки каждый день, когда нет планшета, телефона и компьютера, а есть только подготовка. Это будут самые эффективные два часа, чем полностью размазанный учебой день», — поделилась Дугенцова.

Также она посоветовала родителям не вешать на ребенка собственные нереализованные планы.

«Я это часто замечаю, что родители, например, либо добились чего-то и требуют такого же от сына или дочери, или у них нет высшего образования и они хотят через ребенка реализоваться. Вот этим заниматься не нужно», — подчеркнула детский психолог.

Она пояснила, что ребенок — это отдельная личность и у него собственная жизнь, в которой он должен набить свои шишки и научиться чему-то самостоятельно. Поэтому нужно принять тот факт, что он сдаст экзамен насколько сможет, а даже если завалит, то любить его родители из-за этого не перестанут.