29 февраля 2024, 17:38
Школьникам пообещали «второй шанс». Владимир Путин хочет разрешить пересдачу ЕГЭ
Профориентолог Тихонова: в процедуре пересдачи ЕГЭ важно проработать все нюансы
Российский президент Владимир Путин предложил позволить выпускникам пересдавать один из предметов ЕГЭ. В этом году инициативу, скорее всего, не успеют ввести — сроки всех этапов сдачи экзаменов уже утвердили, но на будущий год школьникам может повезти. К тому же за это время можно будет проработать все детали новой процедуры.
Путин предложил пересдачу ЕГЭ
Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию затронул вопросы школьного образования. Он подчеркнул, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. А главное — нужно во что бы то ни стало избежать расхождений школьной программы и вопросов на экзаменах.
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«Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, — такое бывает, к сожалению, — вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману», — отметил Путин.
Президент также предложил дать российским выпускникам возможность пересдать один из предметов Единого государственного экзамена, по выбору. При этом Путин отметил, что второй шанс нужен до конца приемной кампании в вузы, чтобы подросток успел подать документы с учетом пересдачи.
Процедуру пересдачи нужно проработать
Сейчас у выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ лишь в исключительных случаях: если не набраны минимально допустимые баллы по обязательным математике и русскому языку, пояснила «360» учитель, профориентолог Наталья Тихонова.
По ее словам, если на экзамене произошли технические проблемы (отказала оргтехника, школьнику не хватило бланков и тому подобные форс-мажоры), учащиеся могут пересдать и базовые предметы, и дисциплины по выбору.
Думаю, инициатива президента будет реализована в ближайшее время. В этом году, возможно, ждать не стоит, поскольку сроки всех этапов сдачи ЕГЭ уже утверждены, а следующий год, вероятно, может стать счастливым для тех, кто не набрал нужное количество баллов.
Наталья Тихонова
Собеседница «360» отметила, что практика пересдачи будет однозначно востребована у детей. Но нужно проработать все нюансы. Например, если выпускник пересдал экзамен на меньшее количество баллов — будет ли возможность в этом случае оставить первоначальный балл? Ведь это важный момент при поступлении в вуз.
Единый государственный экзамен стартовал в России в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарской и Ростовской областях. Спустя год его сдавали школьники уже 16 регионов, а к 2008-му на новую систему перешла вся страна. Автор идеи ЕГЭ — российский математик, тогдашний министр образования Владимир Филиппов.
Пересдача снизит стресс от ЕГЭ
ЕГЭ имеет достаточно и критиков, и защитников. Последние отмечают, что такая форма экзаменов позволяет выпускникам, набравшим нужное количество баллов, поступать в любой вуз страны, причем на бюджет. Система позволяет противостоять коррупции как в средних, так и в высших учебных заведениях.
Однако есть и те, кто справедливо указывал на недостатки ЕГЭ. Его введение обернулось тем, что в выпускных классах школ детей начали просто тренировать решать задания, похожие на те, что будут в опроснике. Это сильно понизило интеллектуальный порог подрастающего поколения.
Кстати, у тех же вузов осталось право вводить свои, дополнительные испытания для абитуриентов. В идеале это должно было позволять отсеивать слабых учеников, пусть и с проходными баллами. Но иногда «внутренний экзамен» становится рычагом для взяток или просто ситом, которое позволяет отсеивать детей из других регионов.
Считается, что строгие условия проведения экзамена вызывают у детей сильный стресс. Статистика показывает, что во время проведения Единого государственного экзамена увеличивается количество суицидальных попыток среди выпускников, рассказал психолог Сергей Ланг.
Дети переживают, у них складываются сложные взаимоотношения с родителями, которые на них давят: «Если ты не сдашь ЕГЭ, твоя жизнь рухнет!» Это, безусловно, душит подростков, снижая их навыки и возможность успешно сдать экзамен. Ведь в момент стресса ребенок может забыть ответы на тесты, растеряться и получить плохую оценку.
Сергей Ланг
Возможность пересдать даже один предмет из ЕГЭ станет действительно замечательным подарком для школьников: второй шанс даст возможность исправить ситуацию многим детям, подчеркнул психолог. Он также отметил, что, с его точки зрения, в идеале стоило бы провести реформу образовательной системы и полностью отменить такую форму экзамена.
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