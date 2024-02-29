Образование 29 февраля 2024, 17:38 Школьникам пообещали «второй шанс». Владимир Путин хочет разрешить пересдачу ЕГЭ Профориентолог Тихонова: в процедуре пересдачи ЕГЭ важно проработать все нюансы Президент РФ Владимир Путин, 29 февраля 2024 года / Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин предложил позволить выпускникам пересдавать один из предметов ЕГЭ. В этом году инициативу, скорее всего, не успеют ввести — сроки всех этапов сдачи экзаменов уже утвердили, но на будущий год школьникам может повезти. К тому же за это время можно будет проработать все детали новой процедуры.

Путин предложил пересдачу ЕГЭ

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию затронул вопросы школьного образования. Он подчеркнул, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. А главное — нужно во что бы то ни стало избежать расхождений школьной программы и вопросов на экзаменах.

Реклама

«Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, — такое бывает, к сожалению, — вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману», — отметил Путин.

Президент также предложил дать российским выпускникам возможность пересдать один из предметов Единого государственного экзамена, по выбору. При этом Путин отметил, что второй шанс нужен до конца приемной кампании в вузы, чтобы подросток успел подать документы с учетом пересдачи.

Процедуру пересдачи нужно проработать

Сейчас у выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ лишь в исключительных случаях: если не набраны минимально допустимые баллы по обязательным математике и русскому языку, пояснила «360» учитель, профориентолог Наталья Тихонова.

По ее словам, если на экзамене произошли технические проблемы (отказала оргтехника, школьнику не хватило бланков и тому подобные форс-мажоры), учащиеся могут пересдать и базовые предметы, и дисциплины по выбору.

Думаю, инициатива президента будет реализована в ближайшее время. В этом году, возможно, ждать не стоит, поскольку сроки всех этапов сдачи ЕГЭ уже утверждены, а следующий год, вероятно, может стать счастливым для тех, кто не набрал нужное количество баллов. Наталья Тихонова

Собеседница «360» отметила, что практика пересдачи будет однозначно востребована у детей. Но нужно проработать все нюансы. Например, если выпускник пересдал экзамен на меньшее количество баллов — будет ли возможность в этом случае оставить первоначальный балл? Ведь это важный момент при поступлении в вуз.

Единый государственный экзамен стартовал в России в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарской и Ростовской областях. Спустя год его сдавали школьники уже 16 регионов, а к 2008-му на новую систему перешла вся страна. Автор идеи ЕГЭ — российский математик, тогдашний министр образования Владимир Филиппов.

Пересдача снизит стресс от ЕГЭ

ЕГЭ имеет достаточно и критиков, и защитников. Последние отмечают, что такая форма экзаменов позволяет выпускникам, набравшим нужное количество баллов, поступать в любой вуз страны, причем на бюджет. Система позволяет противостоять коррупции как в средних, так и в высших учебных заведениях.

Однако есть и те, кто справедливо указывал на недостатки ЕГЭ. Его введение обернулось тем, что в выпускных классах школ детей начали просто тренировать решать задания, похожие на те, что будут в опроснике. Это сильно понизило интеллектуальный порог подрастающего поколения.

Кстати, у тех же вузов осталось право вводить свои, дополнительные испытания для абитуриентов. В идеале это должно было позволять отсеивать слабых учеников, пусть и с проходными баллами. Но иногда «внутренний экзамен» становится рычагом для взяток или просто ситом, которое позволяет отсеивать детей из других регионов.

Ученики московской школы готовятся сдавать ЕГЭ/ Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Считается, что строгие условия проведения экзамена вызывают у детей сильный стресс. Статистика показывает, что во время проведения Единого государственного экзамена увеличивается количество суицидальных попыток среди выпускников, рассказал психолог Сергей Ланг.

Дети переживают, у них складываются сложные взаимоотношения с родителями, которые на них давят: «Если ты не сдашь ЕГЭ, твоя жизнь рухнет!» Это, безусловно, душит подростков, снижая их навыки и возможность успешно сдать экзамен. Ведь в момент стресса ребенок может забыть ответы на тесты, растеряться и получить плохую оценку. Сергей Ланг

Возможность пересдать даже один предмет из ЕГЭ станет действительно замечательным подарком для школьников: второй шанс даст возможность исправить ситуацию многим детям, подчеркнул психолог. Он также отметил, что, с его точки зрения, в идеале стоило бы провести реформу образовательной системы и полностью отменить такую форму экзамена.