Произведения Золотого века русской литературы исключили из ЕГЭ? Мнение писателя Платона Беседина | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:12 Мы все учились понемногу? Руки прочь от Лермонтова и Пушкина! Писатель Беседин: литература и история больше всего пострадали от инноваций Freepik

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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Министерства просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из списка книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали русских классиков. Причем ранее Рособрнадзор уточнил, что произведения Золотого века русской литературы не исключили из Единого госэкзамена в 2024 году и они могут встречаться в некоторых заданиях. Что происходит на самом деле и почему общество столь резко отреагировало на такие новости — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Общественность заволновалась, даже взбунтовалась местами. Пролетела тревожная, как «Колыбельная Розмари», весть, что Лермонтова и Пушкина хотят изъять из программы подготовки вступительного экзамена по литературе (ЕГЭ). Делает это вроде как организация ФИПИ — Федеральный институт педагогических измерений.

Многие в социальных сетях восприняли эту новость примерно в следующем виде и стиле: Михаила Лермонтова и Александра Пушкина хотят исключить из школьной программы, а на место их поставить иностранных авторов.

Руки прочь! К сожалению, матрица диктует свои правила и законы, потому восприятие идет по верхам.

К слову, насчет иностранных авторов: звучали, в частности, имена Умберто Эко и Томаса С. Эллиота. Неплохой выбор, очень неплохой.

Эллиот написал одну из лучших поэм в мире «Полые люди» с замечательной строчкой, одной из самых известных в американской лирике: «Так умирает мир — не взрыв, но всхлип». Ну а два романа Умберто Эко «Имя розы» и «Маятник Фуко» обязательны к прочтению каждому.

Теперь, собственно, давайте разбираться с Пушкиным и Лермонтовым. После поднятой бучи Рособрнадзор, куда и входит ФИПИ, заявил, что указанные произведения не исключат из ЕГЭ.

РИА «Новости»

Просто в скандальной новости речь шла о произведениях для 11-го класса, а их отчет и изучение как раз-таки будут начинаться с Островского и Тургенева. Упомянутая же классика — Золотой век — изучается ранее, в пятых-девятых классах.

В общем, ситуация описывается известным выражением: «Слышал звон — да на знает, где он».

Но это лишь с одной стороны. Почему общественность столь болезненно и нервно реагирует на изменение школьной программы? Да потому что слишком много там за последние десятилетия было несуразицы, глупости и подчас откровенной диверсии.

Причем более всего страдали от «инноваций» как раз литература и история, на что обращал внимание даже Владимир Владимирович Путин.

И это понятно. Ведь именно по образованию был нанесен главный удар. Туда, что называется, заложили бомбу замедленного действия. Только в последние годы ошибки, неисправности потихоньку начинают устранять.

Литература же играет здесь фундаментальную роль. Она в первую очередь задает личностную картину мира. У нас ведь много спорят, дискутируют, ищут национальную идею, а по факту достаточно просто обратиться к русской классической литературе. Вот она — система координат, вот она — идеологическая доктрина.

Александр Сергеевич Пушкин / Викимедиа

И о школьной программе, о ее литературной составляющей будут долго спорить, но вот что действительно важно артикулировать. Долгое время в этой сфере все работало на уменьшение. Так, давайте все дружно читаем соцреализм, Горький — главный писатель, «Как закалялась сталь» выучить наизусть. Так, отменяем Горького и Островского — все читаем Солженицына и каемся, каемся. Такой подход властвовал очень долго.

Между тем литература должна работать не на уменьшение, а на расширение — и изучаться в ней должны все главные авторы, потому что это отражение нашей страны, нашего Я, личного и коллективного.

Вот к чему нужно стремиться. Так что беспокойство и возмущение в связи с происходящим можно понять — и сделать выводы.