Образование 01 сентября 2023, 18:38 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил наборы для семейного обучения школьников Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания, у которой есть статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», начала производить серию наборов экспериментов для домашнего обучения школьников #КлассДома. Комплекты помогут учащимся освоить практическую часть школьной программы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пилотными стали научные пособия по физике за восьмой класс. В ближайшее время производитель запустит в продажу комплекты опытов по химии за восьмой и девятый классы.

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Высокотехнологичные производства Москвы стимулируют постоянный спрос на специалистов инженерных профессий, отметил Овчинский. В будущем этот сектор обеспечит потребность в научно-технических кадрах и стабильную высокую зарплату, указал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Обучающая продукция компании „Научные развлечения“, которая с 2019 года является резидентом ОЭЗ „Технополис Москва“, учит детей применять научные методы на практике», — обратил внимание Овчинский.

По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года выручка предприятия составила около 450 миллионов рублей. За все время деятельности в ОЭЗ сумма превысила 2,6 миллиарда рублей.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Научные пособия серии #КлассДома «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс» представляют собой мини-лаборатории, охватывающие базовые разделы предмета. Благодаря наборам можно самостоятельно провести более 100 опытов, соответствующих школьной программе. В пособия входят необходимые реактивы и оборудование. Комплекты пригодятся детям на домашнем или семейном обучении.

Кроме того, ассортимент компании пополнился наборами «Электричество» для детей от пяти лет, не имеющими аналогов в стране. Также в продуктовую линейку добавили комплект «Метрология» для начальной школы. Благодаря этим пособиям дети в игровой форме постигают азы естественных наук и навыки безопасного экспериментирования.

С 2019 года компания выпустила свыше 270 тысяч наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок для 35 тысяч детсадов, 45 тысяч школ и ведущих университетов страны, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Ее цифровым оборудованием оснащены лаборатории по химии и физике российских технических вузов. У компании 35 патентов на изобретения», — отметил гендиректор особой экономической зоны.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие выпускает всю продукцию в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Все товары входят в списки рекомендованного оборудования для реализации национального проекта «Образование».

Новые обучающие наборы еще не поступили в массовую продажу, но «Научные развлечения» уже получили предзаказ на 500 экземпляров каждого из пособий, сообщил гендиректор компании Олег Поваляев. По его словам, более 70 российских школ заинтересовались «Метрологией».

«„Электричество“ для детей от 5 до 12 лет — новшество на рынке развивающих игр домашнего обучения. С помощью набора дети узнают, что такое электричество, научатся безопасному экспериментированию и с пользой проведут время с родителями», — рассказал Поваляев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор компании добавил, что обучающие пособия по химии для восьмого и девятого классов помогут школьникам легче освоить программу, успешно сдать ЕГЭ и поступить в лучшие российские вузы.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой инвесторы получают льготный режим предпринимательской деятельности. На протяжении нескольких лет особая экономическая зона остается лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.