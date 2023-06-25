Образование 25 июня 2023, 21:55 «Расплата за старые обиды». Директора лучшей школы Мурманска уволили без объяснения причин Экс-директор школы в Мурманске Скворцова: не уделила внимание губернаторской дочери «ВКонтакте»

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Директора мурманской гимназии № 2 Марину Скворцов, уволили без объяснения причин после 20 лет работы. Казалось бы, рядовая ситуация. Если бы в ней не была замешана простая человеческая обида. Скворцова уверена, что увольнение связано с дочерью губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Несколько лет назад девочка училась в той гимназии, но перевелась, так как высокопоставленным родителям не понравилось отношение к ребенку со стороны директора. В истории разобрался «360».

Две версии одного увольнения

Новость об увольнении директора мурманской гимназии № 2 Марины Скворцовой стала неожиданной для всех. Удивились даже в областной думе. Глава региональной фракции КПРФ Артур Попов заявил, что будет лично разбираться в ситуации и пытаться восстановить права педагога с 30-летним стажем, 20 из которых она посвятила гимназии.

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«Директора 2-й гимназии Мурманска, лидера областного рейтинга по итогам 2022 года, Марину Скворцову сегодня уволили без объяснения причин. Пообщался с Мариной Николаевной о произошедшем, поскольку ей даже не удосужились назвать причины столь внезапного увольнения», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Артура Попова в социальной сети «ВКонтакте» / «ВКонтакте»

В СМИ появились две версии случившегося. Одна из них — скандал из-за того, что администрация гимназии лишила одну из выпускниц золотой медали.

По данным портала «СеверПост», еще в 10-м классе школьнице якобы по ошибке поставили четверку по одному из предметов в электронный журнал. Тогда как в обычном дневнике у нее была пятерка. Из-за этой путаницы девочке отказались вручать медаль.

Как сообщило издание, школьница получила 100 баллов по ЕГЭ по литературе, а ее родители несколько месяцев пытались решить проблему. Но им отказали якобы потому, что допустившая ошибку учительница в школе уже не работает, поэтому исправлять никто ничего не будет.

По данным публикации BRIEF.Murman, причина увольнения кроется в дочери губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Авторы утверждают, что девочка училась в гимназии «так себе» и пропускала уроки. У учителей было много вопросов к ней. Но школьница хотела получить золотую медаль. «Рисовать» хорошие оценки руководство гимназии не хотело.

Летом 2021 года дочь губернатора перевелась в другую школу, администрация которой «пошла на уступки». В итоге девочка получила долгожданную медаль, с которой без экзаменов поступила в МГУ.

Источник BRIEF.Murman в городском комитете по образованию рассказал, что после того, как дочь Чибиса окончила школу, из аппарата губернатора поступила команда надавить на Скворцову, чтобы она уволилась «по собственному желанию».

Марине Николаевне не простили отказ натянуть на золотую медаль. Посыпались проверки. Проверяли и ее саму, и ее учебное заведение. Вынуждали уволиться. Не вынудили. Источник BRIEF.Murman

В публикации уточнили, что Скворцова вместе с коллективом создала лучшее учебное заведение в городе. Но ее просто убрали.

Дочь губернатора Андрея Чибиса сейчас учится в МГУ. В июле прошлого года своем Telegram-канале глава Мурманской области писал, что девочка любит историю и обществознание.

«Старейший университет России выбрала не случайно —с факультета „Глобальные процессы и дипломатия“ выпустился не один десяток федеральных и региональных экспертов. А еще дочка думает, какие полезные проекты она могла бы делать вместе с молодежью Мурманской области», — констатировал он.

Не обогрела вниманием

Бывший директор гимназии № 2 Марина Скворцова подтвердила «360» информацию об ее увольнении. Она подчеркнула, что сделали это без объяснения причин. При этом она не исключила, что дело действительно кроется в отношении к дочке главы региона.

«Я думаю, что не понравилось мое отношение „как ко всем детям“ к губернаторскому ребенку», — рассказала она.

Скворцова призналась, что ее упрекали в том, что в гимназии не было особого отношения к дочери Чибиса. По этой причине девочку отправили учиться в другое учебное заведение.

«Сказали, что девочку здесь не обогрели вниманием. В общем-то ждали немножко другое», — сказала она.

Когда ребенок поступал в гимназию, Скворцова сразу предупредила родителей о том, что она — человек принципиальный и с твердым характером, воспитанная советскими педагогами.

Я сказала: «Вы знаете, может так получиться, что вам что-то не понравится, потому что у меня фамилия не играет значения. У меня все дети одинаковые». На что мне было сказано: «Нет-нет, что вы, конечно, конечно». А потом естественно не понравилось.

Будет по-плохому

Скворцова рассказала о ситуации с золотой медалью выпускницы. Награду школьники получают по совокупности оценок

В 10-м классе девочка получила по истории четверку. Классная руководительница попросила преподавателя дать возможность ученице отчитаться. Педагог оставила пустую клетку в дневнике в надежде на то, что школьница действительно отчитается по предмету.

«Но она пересдавать она ничего не стала. А оценки по контрольной у нее были 4/3. В итоге учитель правильно и объективно выставил за первое полугодие оценку „четыре“», — отметила экс-директор.

Спустя полтора года родители пришли к Марине Скворцовой с бумажным дневником и указали на то, что там стоит «отлично». Они призвали директора на основании это пятерки исправить оценку в электронном журнале. Однако она отказала.

Когда они поняли, что нет, я не буду этого делать, мне было сказано следующее: «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Пожалеете». Ну вот оно, собственно говоря, и произошло.

Приказ об увольнении поступил из комитета по образованию. Ей позвонили и пригласили «на ковер». Скворцова уверена, что история с медалью тоже сыграла свою роль в увольнении. Но оснований для этого не было.

«Меня проверили три юриста. Три юриста, понимаете? И оснований к тому, что директор что-то нарушил, нет. Я действовала в рамках нормативных актов. И вот, если бы я поступила по-другому, тогда меня можно было бы уволить по статье. За подлог. Я этого делать не стала, естественно», — подчеркнула она.

Фото: BRIEF.Murman

Расквитались за старые обиды

Она предположила, что дело все же не в истории с медалью. По ее мнению, это отклик старых обид.

У меня сложилось впечатление, что это давняя история, которая длится еще с того момента, когда не угодила человеку. Вот и все. Просто со мной сейчас расквитались. Нашли повод, нашли возможность и просто расквитались. Без объяснения причин.

Ее уволили из школы, в которой она проработала более 20 лет. Написать заявление «по собственному» ей не предложили. Скворцовой сказали, что с руководителями можно разрывать трудовой договор буквально без объяснения причин. Но сама бывший директор не верит в то, что такие действия правомочны.

«Никогда никто такую практику не применял. Я имею ввиду в структурах управленческих. Но у нас сейчас особая ситуация. Поэтому я допускаю, что теперь вот на мне отработали этот вариант», — добавила она.

Скворцова призналась, что пока ей нужно «переварить» происходящее. Она хочет подумать и принять взвешенное решение. Экс-директор не скрывает, что ей жаль, что он 20 лет потратила на эту школу.

«Я позволю себе сказать, что эту школу сделала я. Такой, какая она есть сейчас. За 20 лет руководства», — заявила Скворцова и добавила, что гимназия стала лучшим учреждением региона.

В приемной правительства Мурманской области на просьбу «360» прокомментировать ситуацию с увольнением учительницы перенаправили запрос в Министерство образования региона. Но в ведомстве на звонок не ответили. Также никто не взял трубку в комитете образования администрации Мурманска.