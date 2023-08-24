Эксклюзив 24 августа 2023, 19:10 Работать в школе — только с высшим образованием Руководитель фонда образования Комков: педагог должен быть с высшим образованием Freepik

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По данным статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах», в 2021/22 учебном году каждый шестой российский учитель в школе не имел высшего педагогического образования. Ранее в июне 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил с предложением начать готовить педагогов средней школы в системе среднего профессионального образования. О том, может ли педагог без специального высшего образования прижиться в школе, рассказал «360» руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Далее — прямая речь.

Я считаю, что в школу нельзя допускать человека, не имеющего полноценного педагогического образования.

У нас когда-то существовала система среднего профессионального педагогического образования. Эта система готовила только учителей начальных классов. Однако тогда начальные классы были другого уровня.

Готовить учителей без высшего профессионального образования и запускать в школу специалистов-недоучек, которые не обладают всем набором педагогических знаний и навыков, — преступление против системы образования.

Учитель должны обладать не только набором специальных знаний по предмету, но и быть подготовленным с точки зрения педагогики. Он должен знать историю, методы и методологию педагогики.

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Все учителя должны проходить специализированную практику. Все это сделать в условиях среднего специального образования невозможно.

Человек, который приходит работать в школу учителем, должен обладать не только набором знаний по химии или физике, а знаниями в области педагогики и психологии. Он должен разбираться во возрастных особенностях, а также в тонкостях работы с детским коллективом.

Подготовка должна быть всесторонней. Такую подготовку нужно проходить в высших педагогических профессиональных заведениях. Неслучайно в педагогических вузах первые годы идет общая подготовка по специальности, а затем — практика, подготовка к общению с детьми. Педагогов учат лучшим приемам, как общаться с детьми, и знакомят с лучшим педагогическим опытом.

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Неподготовленного учителя нельзя запускать в школу, иначе мы получим буллинг. Ученик будет не воспринимать учителя всерьез. Со стороны ученика начинается хамство, и наоборот. Дальше коллектив превращается в непонятное сборище: начинаются драки, потасовки, оскорбления. Чтобы этого избежать, в школе должен работать квалифицированный педагог.