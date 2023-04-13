Образование 13 апреля 2023, 23:34 В знаниях — сила. Учебник истории с разделом про СВО поможет избежать прогулки по граблям Депутат Вассерман: учебник по истории с разделом СВО поможет понять причины происходящего РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минпросвещения разработает учебник по истории для старшеклассников, в котором раскроют причины начала проведения спецоперации. Его выпустят уже летом. Мнения по поводу актуальности пособия разделились. С одной стороны, раздел с описанием событий СВО поможет понять, почему подобная мера была необходимостью. С другой — учебник станет объектом критики, что для школьной литературы нежелательно.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: причины понимать необходимо Могу сказать, что и сам постараюсь принять участие в написании этого учебника. Нам необходимо понимать причины происходящих событий. Не понимая причин, вы рискуете их повторять, просто прыгая по граблям. Прогулка по граблям — дело не особо полезное. А уж если вы ухитряетесь несколько раз наступить на одни и те же грабли — это, по меньшей мере, глупо. Должен заметить, что неизменно в нашей истории нам пытаются вкинуть фальшивку — «Украина не Россия». Это и есть причина, по которой, я надеюсь, в окончательный раз, мы должны ликвидировать террористическую организацию «Украина».

Pxhere

2 Военный эксперт, историк Александр Широкорад: нужно объяснять элементарные вещи Я считаю, что надо раскрыть все причины СВО. <…> Объяснить элементарные вещи, которые наши историки скрывали, за что их нужно попросту гнать. Я ездил по работе в 80-х годах в Северодонецк раза четыре, занимался созданием компьютеров — там компьютерный завод мощный был. Видел только одного украинца за все время. Украинской речи в городе не слышал ни разу. И узнал о том, что он принадлежит Украине только после распада Советского Союза. Донбасс, где производство велось до 1991 года, [говорил] только по-русски. А что было в Крыму? Крым был русским, совершенно искусственно насаждалось все украинское. <…> Почему [школьники] не должны знать правду? Это люди, которые хотели с Россией конфликта. Они не захотели делить Азовское море, не захотели даже выделить базу в Севастополе. <…> Аргументы должны быть неотразимые. Вот фото, вот такой-то факт. Не нужны детали, но [надо] показать, что любой насильственный распад империи приводит к десяткам миллионов убитых и беженцев.

РИА «Новости»

3 Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич: уязвимый для критики учебник Как минимум, надо дождаться конца специальной военной операции, чтобы вносить подробные сведения в учебник истории. Есть традиция в исторической науке, чтобы события освещать в учебнике истории все-таки с дистанции хотя бы лет пяти. Но это пожелание, а дождаться окончания СВО и подведения итогов просто необходимо, на мой взгляд. В любом случае, эта публикация окажется уязвимой для критики. В школьном учебнике, который будут использовать на уроках, лучше все-таки такого рода ситуаций избегать. Идея спорная и, по-моему, заслуживает дополнительного обсуждения.