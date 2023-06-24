Образование 24 июня 2023, 12:00 Приемная кампания для будущих строителей стартовала в МГСУ Телеканал «360»

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Московский государственный строительный университет запустил приемную кампанию 7 июня. В вузе будущих профессионалов научат, как спроектировать здание с нуля, продумать уникальную архитектуру, просчитать экономику объекта, а после организовать строительство.

В этом году МГСУ предлагает более 2,5 тысячи бюджетных мест для будущих строителей, сообщила замначальника приемной комиссии университета Мария Юмашева. Еще 190 студентов смогут поступить на бюджет в филиале вуза в Мытищах.

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Абитуриенты могут выбрать из более чем 15 направлений подготовки. Среди них — строительство, би-моделирование, проектирование, а также экономический, управленческий и информационный блоки.

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«Мы вам все покажем, расскажем, поможем разобраться в кодах, сложностях, направлениях подготовки, расскажем про нашу жизнь, молодежную, студенческую, творческую, про общежитие», — обратилась к поступающим замглавы приемной комиссии.

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В вузе понимают, что строительство — это драйвер развития экономики. Московский государственный строительный университет обучает профессионалов отрасли более 100 лет. Выпускники МГСУ трудятся на самых крупных проектах Москвы, Подмосковья и всей страны. Работодатели заранее резервируют старшекурсников для своих компаний.

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Студентка университета по имени Александра рассказала, как попала в учебное заведение. Девушка начала выбирать будущую профессию в середине 11-го класса.

«Я, естественно, залезла в интернет, начала искать профессии, которые будут перспективны ближайшие десятилетия. На глаза попалась профессия менеджера проектов в строительстве. После этого начала искать университеты, в которых готовят специалистов именно этой профессии, и как раз таки там был НИУ МГСУ», — поделилась студентка.

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По версии крупнейшего российского сервиса по поиску работы, Московский государственный строительный университет — лидер рейтинга сразу по двум направлениям — «Строительство и архитектура» и «Инженерия».

Профессионалами в МГСУ становятся благодаря сильной научно-технической базе вуза. Доказательство тому — аэродинамическая труба для изучения воздействий на здания. Таких в стране всего четыре и одна из них находится в столице.

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«Когда ты создаешь, приносишь какой-то вклад, ты видишь осязаемый результат, построенный дом, какое-то техническое решение, более выгодное, более безопасное и так далее — вот это является неоспоримым интересом и мотивацией в такой сложной и интересной сфере. Посоветовать можно только одно — не гнаться за финансовой составляющей, когда ты только студент, а гнаться за знаниями», — отметил заместитель директора Института экспериментальной механики МГСУ Олег Корнев.

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Университет набирает абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Прием документов по результатам ЕГЭ продолжится до 25 июля, а по вступительным испытаниям — до 12 июля.