Образование 28 февраля 2023, 02:29 Правильный возврат. Бакалавров приравняют к получившим высшее образовании Дипломы бакалавров в России приравняют к полному высшему образованию РИА «Новости»

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Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравняют к документам о полном высшем образовании, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко. Эту инициативу поддержал президент Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового Университета (РОСнОУ) Владимир Зернов. В беседе с «360» он отметил, что подобное решение давно нужно было принять.

Возвращение к нормам СССР

Макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, намерены предоставить в виде федерального государственного образовательного стандарта, сообщало в октябре 2022 года Минобрнауки. Процесс перехода на нее должны начать в 2023-2024 учебном году.

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Выданные российскими вузами дипломы, в том числе бакалавров, станут свидетельством получения владельцем высшего образования.

«Эти дипломы (бакалавра — прим. ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал помощник президента России Андрей Фурсенко.

Норма вступит в силу после завершения новой реформы.

РИА «Новости»

В советское время все выпускники вузов считались дипломированными специалистами. По словам Фурсенко, то же самое будет и сейчас. Все полученные ранее дипломы будут признаваться.

При этом Фурсенко отметил, что действующая в России система многоуровневого высшего образования сохранится. Таким образом, выпускники, которые захотят поступить на работу в других странах, смогут представить дипломы бакалавра или магистра.

Дискуссии о том, что Болонскую систему образования надо менять шли уже достаточно давно. Ее основа заключается в двухуровневой подготовке кадров «бакалавр-магистр».

Предложение президента

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения составит от четырех до шести лет, а специалисты узкого профиля смогут продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.

В отдельный уровень профессионального образования, как отмечал глава государства, следует выделить аспирантуру. Эта форма готовит кадры для научной и преподавательской деятельности.

Первый зампред думского Комитета по культуре Александр Шолохов выражал уверенность в том, что предложенные Путиным изменения будут продвигаться.

Это нужно было сделать

Решение о приравнивании дипломов бакалавра к дипломам о полном высшем образовании назвал правильным президент Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового Университета (РОСнОУ) Владимир Зернов.

РИА «Новости»

«Это нужно было сделать, поэтому я здесь его (высказывание помощника президента России Андрея Фурсенко — прим. ред.) полностью поддерживаю», — сказал Зернов в разговоре с «360».

Он отметил, что в России вузы, в числе которых педагогические и физкультурные, были четырех лет обучения. По факту, это является бакалавриатом.

Говоря о том, много ли бакалавров решают продолжать обучение в магистратуре либо все же предпочитают поскорее начать работать, Зернов отметил, что все всегда происходит по-разному, в зависимости от направления обучения.

Собеседник «360» пояснил, что специалисты IT- сферы стараются больше работать, в то время как психологи, как правило, хотят продолжать учиться.