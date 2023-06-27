Эксклюзив 27 июня 2023, 03:40 «Поможет пройти первые шаги адаптации». И. о. ректора вуза объяснил важность законопроекта о молодых специалистах И. о. ректора ГУП Кокоева: изменение статуса молодого специалиста поможет выпускникам Shutterstock.com

Читать 360tv в

Госдума приняла на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О молодежной политике». Исполняющий обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева рассказала «360», что важного для вузов содержит предлагаемое нововведение.

Далее — прямая речь.

Реклама

Выпускникам на пользу

Для нас в этом законопроекте важны новации, касающиеся получения статуса молодых специалистов. Предлагаемые изменения помогут тем выпускникам вузов и средне-специальных учебных заведений (а их сейчас немало), которые начали работать еще в период обучения.

До этого получалось так: когда студенты работали во время учебы, они не могли быть молодыми специалистами, поскольку не имели соответствующего профильного образования. Когда они заканчивали вуз или средне-специальное учебное заведение и устраивались на работу, они не могли быть молодыми специалистами, поскольку это было уже не первое их место работы.

В соответствии с законопроектом получение статуса молодого специалиста больше не будет зависеть от того, вступал ли работник ранее в трудовые отношения или нет, в том числе во время учебы. При этом выпускники будут считаться молодыми специалистами у каждого из работодателей, с которым они оформят трудовые отношения, при условии наличия у них соответствующего образования и возраста до 35 лет.

Unsplash

Безусловно, статус молодого специалиста поможет выпускникам пройти первые, самые сложные годы работы, адаптации в профессии, а, значит, дополнительно привлечет трудовые ресурсы в разные сферы экономики страны.

«Молодой специалист» вне Трудового кодекса

Но есть и небольшая «ложка дегтя». Трудовой кодекс сегодня не содержит понятие «молодой специалист» и, значит, никакие обязательные гарантии для молодых специалистов в соответствии с ним не предусмотрены.

Сегодня все льготы и гарантии для молодых специалистов устанавливаются либо нормативными актами на уровне федерации или региона, либо отраслевыми нормативными актами, либо локальными нормативными актами конкретного работодателя. Это значит, что они могут различаться от региона к региону, от отрасли к отрасли, от предприятия к предприятию.