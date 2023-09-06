Образование 06 сентября 2023, 17:41 Половина российских учителей признались в использовании мессенджеров для мотивации учеников «Сферум»: 45% учителей РФ используют мессенджеры для мотивации школьников РИА «Новости»

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Почти половина российских учителей — 45% — считают, что использование мессенджеров помогает им мотивировать школьников на учебу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», проведенного при поддержке образовательного сервиса «Сферум».

С помощью мессенджеров 56% педагогов предпочитают сообщать родителям учеников не только об оценках детей, но и о том, что происходит в школьной жизни. И 35% признались, что именно использование технологий цифровых коммуникаций дало им ощущение того, что родители их слышат. Да и со стороны родителей потребность в таком общении выросла еще с начала пандемии, отметили учителя.

Меньше стресса

В среднем педагоги тратят на коммуникацию с учениками, коллегами и родителями школьников чуть больше семи часов в неделю, шесть из них — дистанционно. На работу с цифровыми устройствами уходит около 11 часов. Компьютер в своей работе используют 96% педагогов, электронный журнал — 82%, интерактивную доску — 31%.

Руководитель сервиса «Сферум» в VK Рубен Акопов сделал вывод о том, что российские учителя заинтересованы в использовании цифровых инструментов и видят в них плюсы для своей профессиональной деятельности. Кроме того, педагоги готовы обучаться более осознанному и эффективному применению технологий.

«Учебный профиль „Сферум“ в „VK Мессенджере“ создан и развивается специально для всех участников образовательного процесса, и мы постоянно работаем над тем, чтобы наш сервис становился все более удобным для решения учебных задач», — подчеркнул Рубен Акопов.

Благоприятная среда

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев назвал ключевой задачей своей организации обеспечение доказательной базы для принятия обоснованных решений в сфере образования. Учителя — одна из приоритетных для исследования групп.

«Результаты этого проекта помогут учителям лучше понять перспективы использования цифровых технологий в классе, а управленцам — поддерживать благоприятную образовательную среду, основанную на проверенных исследованиях и передовых практиках», — прокомментировал Терентьев.

В опросе участвовали 3328 педагогов из разных регионов России. Исследование проходило в апреле — июне 2023 года.

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» предназначен для образовательных целей и общения российских учителей, школьников и родителей в едином и защищенном пространстве. Это дополнительный цифровой инструмент, помогающий сделать традиционное образование эффективнее и современнее, не заменяя его. Пользователи могут переписываться, совершать онлайн-звонки, отправлять и получать учебные материалы, проводить опросы.