Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентов до уровня минимального размера оплаты труда. Согласно предлагаемым поправкам в законы, минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать уровень в 16 242 рубля. Сейчас ежемесячная выплата, в основном, не дотягивает и до 2 тысяч рублей. Нужно ли повышать стипендию, и если да, то насколько и когда, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: стипендию студентам вряд ли увеличат до МРОТ

Начнем с того, что даже в Советском Союзе у большинства студентов стипендия не дотягивала до минимального размера оплаты труда. Такую роскошь имели только студенты ведущих вузов, таких как МГУ. И то по определенному количеству и набору специалистов.

Нигде в мире мы такого с вами не увидим. За исключением поддержки малообеспеченного населения. Исходя из этой логики, мы вряд ли с вами увидим реализацию этой идеи со стороны правительства.

Надо понимать, что у нас достаточно большое количество студентов. Такие увеличения стипендии коснутся не только студентов вузов, но и студентов колледжей. Эта сумма, естественно, отсутствует в бюджете.

У нас сейчас приблизительно 4,1 миллиона студентов. Годовому федеральному бюджету это [увеличение стипендии] должно обойтись почти в 800 миллиардов рублей. Понятно, что таких денег нет. В связи с этим вряд ли идея будет поддержана.

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Правительство будет говорить о том, что оно больше денег предпочитает тратит на развитие самой системы образования: обновление инфраструктуры, увеличение заработной платы преподавателям и развитие жилых мест.