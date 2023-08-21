21 августа 2023, 17:31
Поднять нельзя оставить как есть. Когда в России вырастут стипендии?
Независимый аналитик Адамидов: повышение стипендии не решит проблемы системы образования
- 01Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: стипендию студентам вряд ли увеличат до МРОТ
- 02Общественный деятель Андрей Ковалев: стипендии нужно увеличить, студенты — наше будущее
- 03Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов: повышение стипендии — популистский вопрос, который не решает проблемы образования
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентов до уровня минимального размера оплаты труда. Согласно предлагаемым поправкам в законы, минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать уровень в 16 242 рубля. Сейчас ежемесячная выплата, в основном, не дотягивает и до 2 тысяч рублей. Нужно ли повышать стипендию, и если да, то насколько и когда, разбирался «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: стипендию студентам вряд ли увеличат до МРОТ
Начнем с того, что даже в Советском Союзе у большинства студентов стипендия не дотягивала до минимального размера оплаты труда. Такую роскошь имели только студенты ведущих вузов, таких как МГУ. И то по определенному количеству и набору специалистов.
Нигде в мире мы такого с вами не увидим. За исключением поддержки малообеспеченного населения. Исходя из этой логики, мы вряд ли с вами увидим реализацию этой идеи со стороны правительства.
Надо понимать, что у нас достаточно большое количество студентов. Такие увеличения стипендии коснутся не только студентов вузов, но и студентов колледжей. Эта сумма, естественно, отсутствует в бюджете.
У нас сейчас приблизительно 4,1 миллиона студентов. Годовому федеральному бюджету это [увеличение стипендии] должно обойтись почти в 800 миллиардов рублей. Понятно, что таких денег нет. В связи с этим вряд ли идея будет поддержана.
Правительство будет говорить о том, что оно больше денег предпочитает тратит на развитие самой системы образования: обновление инфраструктуры, увеличение заработной платы преподавателям и развитие жилых мест.
Общественный деятель Андрей Ковалев: стипендии нужно увеличить, студенты — наше будущее
Конечно нужно принимать инициативу и увеличить стипендию студентам до уровня хотя бы минимальной оплаты труда. Прожить на 1825 рублей — это даже не обсуждается, это смешно.
Почему в некоторых вузах такие низкие стипендии, это, очевидно, из-за низкого финансирования бюджета. Какие-то регионы победнее, а какие-то побогаче, поэтому нужно ввести общий федеральный стандарт.
Не нужно забывать, что студенты — наше будущее. Их уровень подготовки — уровень будущей России.
Однозначно студент, получая стипендию, достаточную для проживания, будет больше времени и внимания уделять учебе. Бюджета хватит. Конечно, он не бездонный, но в размерах общих расходов бюджета — это копеечные проценты.
Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов: повышение стипендии — популистский вопрос, который не решает проблемы образования
Вероятно, эта мера может и сработать. Хотя студенты протестно, как правило, настроены [в отношении их стипендий]. По причине того, что это молодежь, которая настроена нередко против власти.
Стипендия должна быть, если по советским меркам, такой, чтобы ее на что-то хватало. Правда, ее всегда не хватает, сколько ее ни вводи. Но вопрос сам по себе популистский.
Это не решает проблемы высшего образования, которые у нас есть. Что введут, что не введут — большого эффекта не будет. Я к этому нейтрально отношусь.
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