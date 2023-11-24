Образование 24 ноября 2023, 14:21 «Пятерочка» запустила уроки по правильному питанию для российских школьников Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» масштабирует свой проект по обучению школьников основам ЗОЖ «Питание на „Пятерочку“»: теперь ученики из разных регионов могут получить доступ к программе уроков здорового питания и принять участие в олимпиаде.

Для участия необходимо зарегистрировать школу на официальном сайте. Программа ориентирована на школьников 4-8 классов, но может быть адаптирована под любой возраст. Занятия направлены на то, чтобы научить детей осознанно подходить к вопросу питания: распознавать сигналы своего организма, выбирать сбалансированный рацион и правильно хранить продукты.

Интерактивные материалы были разработаны учителями и методистами на основе рекомендаций проекта здоровое-питание.рф и помогут вовлечь учеников в образовательный процесс, благодаря чему дети смогут научиться оценивать вкус, текстуру продуктов, различать причины возникновения чувства голода, составлять сбалансированный рацион и покупать необходимые для этого продукты. Программа предлагает также полный набор материалов для педагогов, включая методические разработки и сопровождающие инструкции для проведения теоретических и практических уроков: презентации, плакаты, рецепты, игровые карточки и видео. Все это в результате поможет детям сформировать здоровые пищевые привычки с раннего возраста, которые будут актуальны и полезны на протяжении всей жизни.

Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Более того, для школ Липецкой, Нижегородской, Самарской и Саратовской областей предусмотрена дополнительная расширенная методическая поддержка.

После прохождения уроков школьники смогут принять участие в олимпиаде «Питание на „Пятерочку“», которая пройдет в апреле следующего года и будет приурочена ко Всемирному дню здоровья.

«Питание является одним из ключевых аспектов нашего здоровья и благополучия. В последнее время все больше людей сталкиваются с последствиями неправильного питания, которое действительно может приводить к различным сложностям со здоровьем. Именно поэтому особенно важно научить подрастающее поколение правильно и осознанно питаться, чтобы у них появилась привычка следить за этим с самого детства. Ведь на самом деле здоровое питание — это совсем не сложно, вкусно и недорого», — комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

Проект является частью программы устойчивого развития сети «Пятерочка с заботой».